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Алтайским ветеранам в преддверии Дня Победы дарят цифровые ТВ-приставки

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Оборудование позволит смотреть телеканалы в цифровом качестве
Фото: Amic.ru / Анна Маковеева

Фото: Amic.ru / Анна Маковеева

Цифровые ТВ-приставки дарят алтайским ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. 7 мая оборудование торжественно вручили ветерану ВОВ Валентину Галкину, теперь он сможет посмотреть Парад Победы в цифровом качестве.

О войне и ранении

С наступающим праздником ветерана поздравил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. Он вручил Валентину Семеновичу подарки и передал открытку от губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Пока техники подключали и настраивали оборудование, Валентин Галкин за чашкой чая рассказал о своей интересной судьбе:

"Семилетку я оканчивал в деревне, которая находилась в семи километрах от нашего селения. Три года каждый день я проходил по 14 км, чтобы попасть на занятия. В 1941 году 18-летним мальчишкой три месяца копал окопы, а потом еще валил лес вместе с женщинами. Так что был натренированным. Потом служил в разведке, был тяжело ранен во время сражений на Таманском полуострове. Три месяца находился в госпитале, не могли меня вылечить. Оказалось, осколок застрял в бедре. Когда меня из госпиталя перевели в запасной полк, я там делал зарядку, смотрю: бедро у меня начало раздуваться. Пришел к хирургу, а он мне говорит: "Ну-ка, ложись". Раз-раз – и осколок выпал".

О маралах и научном звании

Жизнь после войны ветеран посвятил мараловодству. Окончил Московский зоотехнический институт – первое в России специальное высшее учебное заведение по подготовке ученых животноводов-агрономов и зоологов. По распределению попал на Алтай.

"Я кандидат биологических наук, предварительно защитил докторскую, а потом отказался. Мне было тогда уже 60 лет, подумал: ну какой я доктор, – рассказал ветеран. – Работал директором Шебалинского совхоза, а затем директором Центральной научно-исследовательской лаборатории пантового оленеводства. Всю жизнь работал с маралами, получил звание заслуженного зоотехника России. У меня много наработок по мараловодству, написал научный сборник, но он пока не опубликован".

Валентин Галкин попросил Евгения Зрюмова помочь с изданием сборника. Министр обещал сделать все, что в его силах. "Мараловодство сейчас – одно из перспективных направлений биотехнологий, очень востребованное. Ученые Алтайского края очень заинтересованы в развитии отрасли", – сказал Евгений Зрюмов.

В жизни Валентина Галкина нашлось место и творчеству. Стены в его квартире в Научном городке украшают картины, которые он написал сам. Среди сюжетов пейзажи Горного Алтая и любимые маралы, которым отдал половину сознательной жизни. Также ветеран пишет стихи, которые в свои 96 лет с удовольствием читает на память. Вот одно из его стихотворений:

"Время движется ближе к закату,

Травы желтые никнут к земле.

Не стареет лишь память солдата

О тяжелой Великой войне.

Вспоминаю, как раны саднили

У врачей и ребят на виду,

Мы тогда никого не винили,

Не постылили нашу беду.

Вспоминаю сестер из дежурки,

Безупречных сиделок ночных,

И короткие с ними прогулки

Как сполохи от зорь голубых.

Да, с годами рубцуются раны,

Зарастают окопы травой,

И уходят от нас ветераны,

Словно в новый поход боевой,

Из которого им не вернуться.

Вечен сон под солдатской звездой…

А живые теснее сомкнутся,

Оглядев свой редеющий строй".

Наблюдая за работой мастера, Валентин Галкин вспомнил, что впервые посмотрел телевизор, когда жил в Горном Алтае. "А что за передача была, я уже и не помню. До сих пор с удовольствием смотрю все передачи, особенно когда участвует наш президент Путин. Люблю его слушать. Московский парад Победы обязательно буду смотреть", – сказал ветеран.

Без помощи не оставят

Евгений Зрюмов рассказал, что пользоваться новой приставкой очень просто, а если возникнут проблемы с настройкой, можно обратиться по телефону горячей линии, и обученные волонтеры придут на помощь. По его словам, добровольцы есть в каждом районе Алтайского края, всего их около тысячи.

Министр рассказал, что перед Днем Победы цифровые ТВ-приставки получат все нуждающиеся ветераны: "Накануне 9 Мая наша святая обязанность помочь ветеранам, узнать, действительно ли все из них заявили о необходимости установить такую цифровую приставку. Тем, у кого ее еще нет, мы делаем такой подарок. Ведь было бы хорошо, чтобы ветераны увидели Парад Победы в цифровом качестве".

После отключения аналогового телевещания приставка потребуется тем, у кого телевизор был произведен более пяти лет назад.

"Если телевизор старый, выпущенный до 2014 года, то для того чтобы поймать телевизионный сигнал в цифровом качестве, необходимо дополнительное оборудование – приставка. Она подключается к телевизору и к антенне. С помощью автоматического поиска будут настроены два мультиплекса – 20 каналов в цифровом качестве. Это не два-три "размытых" канала, как было раньше, а хороший телевизионный контент, который позволяет получать всю необходимую информацию. Пользоваться такой приставкой просто: она управляется с помощью пульта. Наши волонтеры в случае необходимости могут настроить приставку не только ветеранам, но и другим категориям граждан. К нам обращаются и люди среднего возраста, которые теряются при подключении. Можно позвонить на телефон горячей линии 8-800-220-20-02" , – рассказал Евгений Зрюмов.

Министр также напомнил, что те жители Алтайского края, чей доход ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на полную компенсацию стоимости приобретенного оборудования для приема цифрового сигнала. Для этого нужно обратиться в управление соцзащиты, предоставив документы о приобретении оборудования, или получить материальную помощь с последующим подтверждением целевого использования средств.

Справка

Переход с аналогового на цифровое телевидение в России происходит поэтапно. В Алтайском крае отключение аналогового вещания запланировано на 3 июня 2019 года. По информации Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, свободный доступ к цифровому сигналу имеет 97,7% населения нашего региона. Однако для принятия сигнала некоторым потребуется специальная приставка.

В 248 населенных пунктах региона нет устойчивого сигнала, поэтому их жители должны будут купить оборудование спутникового телевидения. Доступ к 20 каналам для этих абонентов будет бесплатным.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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