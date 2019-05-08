Для жителя большого города время – самый ценный ресурс. Иногда кажется, что день с момента как прозвенел будильник до сна пролетает со скоростью света. Хорошо, что современные технологии помогают свести количество рутины к минимуму и сделать то, на что раньше уходили часы, а то и дни, в считанные минуты. Сейчас с задачами, которые казались раньше фантастическими, прекрасно справляется 4G* интернет: он поможет заказать еду или общаться в режиме реального времени с коллегами, находящимися за сотни километров. Кстати, и темпы развития самой 4G сети фантастические. Например, в 2018 году "Билайн" каждые 30 минут запускал новую базовую станцию, и за год в стране их было построено более 16 000.

Если подсчитать все сбереженное за одни сутки при помощи мобильного интернета время, получится целый поход в кино или даже свидание. Давайте посмотрим!

Доставка продуктов

На душе намного спокойнее, когда в холодильнике есть все необходимое, чтобы приготовить себе и полезный завтрак, и обед в офис. А это значит, что хотя бы раз в неделю нужно основательно закупать продукты и тратить время на дорогу, пробки, очереди, потом нести тяжелые пакеты… Стоп! Есть же смартфон и быстрый мобильный интернет, удобные приложения для доставки чего угодно и куда угодно! Заказываем все без нервотрепки и лишних усилий, а сэкономленное время тратим, например, на поиск вкусных рецептов и приготовление роскошного ужина, который удивит всех.

Дорога

Согласно исследованиям, в среднем дорога на работу и обратно занимает полтора часа – довольно много, особенно если нечем заняться. Хорошо, что скорости мобильного интернета всегда стабильно высокие, даже когда перемещаешься по городу. Ведь со смартфоном путешествие из дома на работу и обратно может стать очень полезным временем – в пути можно почитать про черные дыры и горизонт возможностей, узнать, что нового у друзей, листая ленту соцсетей, и поделиться с мамой своими гастрономическими планами на вечер.

Деловая встреча

Ведение бизнеса требует много времени: встречи с партнерами, отчеты и презентации, бесконечные документы и, конечно, форс-мажоры. Современные технологии и мобильный интернет с высокой скоростью соединения позволяют минимизировать количество рутины и перевести в онлайн большую часть затратных процессов. Теперь, когда деловая встреча не требует серьезных временных затрат, сэкономленное время можно использовать с умом и прокачать свои скиллы: прочитать несколько глав книги или посмотреть вебинар. Ведь успешный человек никогда не прекращает развиваться!

Подготовка к экзамену

До появления всемирной сети, интернета и смартфонов сессия была настоящим квестом. Надо было не только каким-то образом собрать все материалы, но и переписать их от руки, передать остальным, сделать удобные шпаргалки. Конечно для лучшего запоминания! Зато сейчас в каждом девайсе собрана целая онлайн-библиотека, и нет необходимости проводить часы в поисках нужных книг. Вместо этого можно немного расслабиться, за пару секунд пополнить свою музыкальную библиотеку новым треком – ведь доказано, что смена деятельности позитивно влияет на мозг.

Дача

Пожалуй, дачный отдых – одно из лучших весенних времяпрепровождений. За день можно успеть поработать в огороде или саду, погулять в лесу, загореть и даже прочитать половину романа. Но рано или поздно однообразие надоест и станет скучно. Выручает мобильный интернет: вместо того чтобы слоняться из угла в угол, лучше отправиться в лес на прогулку и заодно почитать о растениях и птицах, встречающихся на пути, а по возвращении домой посмотреть образовательный фильм National Geographic**. Чтобы закрепить все знания, показать свою эрудицию друзьям и просто подписчикам, которые проводят свой выходной в городе, можно записать блог о лесных красотах. Сотни лайков и десятки комментариев обеспечены!

Без смартфона в повседневной жизни действительно никуда: ничто другое так не экономит время и не помогает сделать нашу жизнь более интересной как мобильный интернет.

"Билайн" делает все, чтобы пользователям было одинаково комфортно смотреть фильм у себя дома и подгружать карту в навигатор вдали от города, заказывать доставку в спальном районе и проводить встречи с международными партнерами в режиме онлайн. За прошлый год оператор расширил покрытие 4G сетью в Барнауле и Алтайском крае на 25%. Значительное усиление сети поможет пользоваться скоростным мобильным интернетом даже в условиях еще большей популярности современных сервисов и девайсов. Ведь в современном мире главными ценностями остаются время и возможность выбора.

*4Джи – прим.ред.

**Нэйшенел Джиографик – прим.ред.