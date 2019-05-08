9 июня 2019 года благотворительный фонд "Облака" и арт-студия известной художницы России Елены Карловой приглашают вас на уникальный и единственный в своем роде семинар в Барнауле "Мужчина и женщина". В ходе тренинга будут затронуты очень важные темы:

- чем отличается мир мужчин и женщин;

- как создать гармоничные и доверительные отношения;

- как найти общий язык и договариваться во время конфликта;

- как правильно разговаривать с мужчиной и просить;

- что значит секс для мужчины и женщины;

- почему мужчины и женщины изменяют;

- как найти своего человека;

- роли мужчины и женщины в семье.

Вы получите уникальные техники и методики, которые помогут раскрыть любовь и доверие. Вы научитесь освобождаться от страхов и обид.

Особую таинственность и женственность семинарам Елены Карловой придают мандалы и эксклюзивная авторская коллекция платьев с нанесенным принтом мандал. Аналогов такой дизайнерской одежды в России больше нет. Платья, платки, юбки, топы и украшения составляют ее коллекцию.

Впервые в Барнауле 9 июня после семинара вас ждет показ новой коллекции "Счастливой одежды" по мотивам энергокартин и мандал Елены Карловой.

После показа любая участница семинара сможет примерить платье и сразу его купить. Или же сделать индивидуальный заказ – ателье по пошиву платьев Елены находится в Барнауле.

А еще вас ждет много других подарков от Елены и благотворительного фонда "Облака".

Регистрируйтесь заранее, количество мест ограничено.

Все средства, полученные с продажи билетов на тренинг, будут направлены на поддержку подопечных фонда "Облака".



Регистрация на семинар по WhatsApp: 8960 961 24 42 (Миля Семененко).

В период с 2017 по 2019 годы Елена Карлова провела более 20 благотворительных семинаров в пользу фонда "Облака", свыше 350 участниц посетили мастер-классы. В ходе тренингов художница передала в фонд пожертвование на сумму более 200 000 рублей. На пожертвованные средства "Облака" помогли 27 семьям, находящимся в тяжелом материальном положении, юридической помощью, одеждой, обувью, подготовили к школе детей, повысили качество жизни и помогли в трудоустройстве одиноких мам.

Поэтому участие в благотворительных семинарах тем ценно и важно – оказывая помощь себе в личностном развитии, вы помогаете подняться с самого социального дна многодетным и малоимущим семьям.

Время проведения: с 11:00 до 15:00

Цена: 1500 рублей

При оплате до 15 мая 2019 года стоимость составит 1200 рублей

Место проведения: банкетный зал "Ривер Холл", г. Барнаул, Баварина, 2а