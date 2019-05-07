Первый российский атомный авианосец начнут разрабатывать в 2023 году

Работы по созданию первого отечественного атомного авианосца начнутся в 2023 году и уже включены в государственную программу вооружения, передает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
"Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года", – сообщил источник.
По его словам, корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение около 70 тыс. тонн.
В Объединенной судостроительной корпорации рассказали, что пока конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны они не получали. "В случае поступления такого заказа от военного ведомства предприятия корпорации будут готовы его реализовать", – заявили в ОСК.
На данный момент ВМФ России располагает одним авианесущим кораблем – тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" с неатомной энергетической установкой. Сейчас корабль проходит ремонт с модернизацией и должен вернуться в строй в 2021 году.
Министр обороны Сергей Шойгу в начале апреля заявил, что 25% работ по ремонту и модернизации "Адмирала Кузнецова" в настоящее время уже выполнено.
Комментарии
Не будет. Космические аппараты делать уже не умеют, а авианосцы и не умели никогда. Рекордное падение в аэрокосмической отрасли по итогам прошлого года. Аппараты на орбите постоянно выходят из строя.
обычные корабли то по 15 лет в доках а авианосец 30 лет что ли строить будут. надо что то имперское, необычное, чтобы мир удивить - например построить авианосец авианосцев