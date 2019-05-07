Первый российский атомный авианосец начнут разрабатывать в 2023 году

Работы по созданию первого отечественного атомного авианосца начнутся в 2023 году и уже включены в государственную программу вооружения, передает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

"Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года", – сообщил источник.

По его словам, корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение около 70 тыс. тонн.

В Объединенной судостроительной корпорации рассказали, что пока конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны они не получали. "В случае поступления такого заказа от военного ведомства предприятия корпорации будут готовы его реализовать", – заявили в ОСК.

На данный момент ВМФ России располагает одним авианесущим кораблем – тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" с неатомной энергетической установкой. Сейчас корабль проходит ремонт с модернизацией и должен вернуться в строй в 2021 году.

Министр обороны Сергей Шойгу в начале апреля заявил, что 25% работ по ремонту и модернизации "Адмирала Кузнецова" в настоящее время уже выполнено.