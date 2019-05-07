Ветераны получили повышенные пенсии перед Днем Победы

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что ветераны Великой Отечественной войны получили повышенные пенсии от Минобороны РФ, сообщает РИА "Новости".
"Выплата повышенных пенсий военным пенсионерам-участникам Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, проходивших службу в действующей армии, в повышенном размере произведена впервые за май 2019 года", — заявила Шевцова.
Она подчеркнула, что впредь участники ВОВ будут каждый месяц получать примерно на 9,5 тысячи рублей больше. Выплаты повысили десяти тысячам ветеранов.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что на территории России проживают 74 тысячи ветеранов-инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые получают пенсии от 33,5 до 43,5 тысячи рублей.
По словам Топилина, за последние годы государство смогло повысить материальную обеспеченность ветеранов, которая оказалась в несколько раз выше прожиточного минимума пенсионера в стране.
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