Майские праздники заставили россиян активно брать микрозаймы

В период майских праздников россияне займут у микрофинансовых организаций (МФО) в четверть больше, чем обычно, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование финансового маркета "Юником24".

В мае россияне оформят порядка 2,7-2,8 млн займов, из которых более 55-60% придется на период майских праздников. Таким образом за праздничные дни граждане возьмут чуть более 1,6 млн займов. Согласно опросу, половина заемщиков планирует потратить деньги на неотложные нужды в связи с возросшими тратами в период с 1 по 11 мая. Чуть менее 15% берут заем на поездки и отдых в период майских каникул, такому же числу граждан деньги потребовались для подготовки к дачному сезону. Порядка 20% заемщиков потратят средства на ремонт квартиры.

Аналитики предупреждают, что импульсивные праздничные займы могут обернуться значительным ростом просрочки. Как указывает гендиректор "Юником24" Юрий Кудряков, в мае прошлого года было выдано порядка 2,6 млн займов. В среднем в месяц МФО выдают порядка 2-2,2 млн займов.

Как рассказали телеканалу "360" финансовый советник Александр Иванов и независимый экономический эксперт Антон Шабанов, тенденция занимать денежные средства в канун каких-либо праздников наблюдается во все праздники, длящиеся несколько дней: и новогодние и майские.

Связано это с тем, что требуются деньги на какие-то нужды, например, отметить праздник, на что уходит больше средств, чем в обычные дни.

"Мы больше гуляем, тратим деньги в кафе, барах, ресторанах, что-то покупаем и радуем себя, ходим в кино и театры. Это дополнительные расходы, которые не всегда запланированы в личном или семейном бюджете. Чтобы компенсировать этот выпадающий расход, мы зачастую прибегаем к займам в повышенном объеме, потому что тратим больше, чем планировали", — заметил Шабанов.

Желание тратить, добавил Иванов, требует дополнительных средств, "которые для этого нужно где-то получить". Он посоветовал заранее готовиться к подобным праздничным дням. Например, скопить необходимую сумму, что не всегда просто.

"Надо помнить, что с точки зрения психологии известно: человек высоко ценит текущую награду, не задумываясь о том, что в последствии придется за нее расплачиваться. Учитывайте, что широкое празднование не стоит того, чтобы потом по микрокредиту платить намного больше. Проценты значительно превысят взятую сумму", — отметил эксперт.

Если бюджет на месяц уже запланирован, то превышать его не стоит, несмотря ни на какие праздники. В том числе трат при прогулках в том же парке можно избежать, если взять с собой бутербродов и устроить пикник. "Посещать какой-то дорогой ресторан необязательно", — заметил Шабанов.

В глобальном плане, по его словам, все это сказывается на показателях закредитованности населения, которые увеличиваются. Но в конечном итоге пострадает конкретный человек, взявший денег больше, чем сможет вернуть.