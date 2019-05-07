В достоверность информации, указанной в декларациях чиновников и членов парламента, не верят 88% россиян, сообщает "Левада-центр" со ссылкой на собственный исследование.
На вопрос о том, верят ли респонденты в то, что в декларациях представлены все имеющиеся у чиновников и политиков доходы и имущество, утвердительно ответили только 3%.
Большинство опрошенных (40%) полагают, что представители высших эшелонов власти декларируют меньшую часть своих доходов, а по мнению 37% — "ничтожно малую часть".
В том, что в документах указывается не вся, но большая часть имущества и доходов, уверены 11% россиян. Остальные 8% опрошенных затруднились ответить.
Опрос проведен 18-23 апреля в 137 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше.
В апреле были опубликованы декларации о доходах за 2018 год президента, премьер-министра, депутатов Госдумы и членов Совфеда.
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