Несколько человек задержаны по делу о загрязнении российской нефти

Глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства заявил, что в рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод "Дружба", задержаны четыре человека, пишет "Коммерсантъ".
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает экспорт нефти через Белоруссию на Украину и в Европу. На резкое ухудшение качества сырья из России 19 апреля пожаловался "Белнефтехим". Выяснилось, что экспортируемую российскую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. 2 мая "Белнефтехим" сообщил, что по "Дружбе" начала поступать соответствующая стандарту нефть.
Предполагаемые фигуранты дела находятся в СИЗО, их имена министр не назвал, другие детали задержания также неизвестны.
По словам Новака, очищенная нефть должна достичь балтийского порта Усть-Луга завтра, 8 мая. Минэнерго рассчитывает, что ситуация с поставками сырья будет полностью нормализована во второй половине месяца.
"Продолжается активная работа по нормализации ситуации качества нефти для наших партнеров и потребителей европейских", — сообщил Новак.
Он предложил ужесточить ответственность юрлиц за нарушение требований техрегламента качества нефти. Сейчас штраф составляет 300 тыс. рублей. "Предлагается сделать этот штраф оборотным, до 2% от оборота для юридических лиц", — сказал Новак.
Комментарии
что в рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти
Бред какой.