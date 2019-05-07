Песков объяснил недоверие россиян к декларациям чиновников и политиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что уверенность россиян в том, что политики и чиновники скрывают свои доходы, объясняется низкой информированностью о работе системы проверки деклараций, пишет "Коммерсантъ".

Ранее "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которому 88% россиян не верят в достоверность информации, указанной в декларациях чиновников и членов парламента.

"Я смею предположить, что эти 88%, они так же, наверное, не полностью осведомлены о системе проверок этих деклараций, которые госслужащие подают уже далеко не первый год. Дело в том, что работает целая система подразделений в разных организациях, есть соответствующее управление и в администрации президента, которое вместе со специальными службами, с фискальными службами занимается проверкой достоверности тех данных, которые декларируют государственные чиновники", – заявил Песков.

По его словам, проверки деклараций осуществляются в течение всего года. Специалисты выявляют как технические, так и "другие ошибки, сознательно или несознательно допускаемые госслужащими в процессе декларирования".

Согласно опросу "Левады", большинство россиян (40%) полагают, что представители высших эшелонов власти декларируют меньшую часть своих доходов, а по мнению 37% – "ничтожно малую часть". Лишь 11% уверены, что декларируется большая часть имущества и доходов.