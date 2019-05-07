Руководство Первого канала решило не комментировать промежуточные итоги проверки голосования в финале шоу "Голос. Дети", сообщает РИА "Новости".
Телеканал до окончания проверки давать какие-либо комментарии отказался. "Когда мы будем иметь достаточно информации о том, чтобы ее сообщить, мы сообщим ее сразу", – заявили в пресс-службе.
Не дает официальных пояснений по поводу хода проверки и международная компания Group-IB, специалистов которой привлекли для выяснения обстоятельств голосования. Компания специализируется на предотвращении кибератак и занимается сложными цифровыми расследованиями.
Победительницей финала шоу стала 10-летняя дочь певицы Алсу – Микелла Абрамова, набравшая 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследование итогов зрительского голосования, поскольку результат показался слишком высоким.
Ранее сообщалось, что минимум пять регионов РФ заподозрили в "аномальном" голосовании. Среди подозрительных субъектов находятся Москва и Подмосковье, а также Курская, Калининградская и Кировская области.
Примечательно, что в СМИ ранее появилась информация о привлечении работников курского завода "Авиаавтоматика" для голосования за дочь Алсу. Якобы их просили отправлять SMS, оплатив расходы на связь и выдав небольшие денежные бонусы.
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