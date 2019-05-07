Выступление Лазарева на Евровидении попало на видео с репетиции

Организаторы Евровидения опубликовали минутное видео с первой репетиции Сергея Лазарева, которая состоялась во вторник, 7 мая. Как отметил сам артист, этот ролик не раскрыл все секреты его выступления.
На кадрах видно, что Лазарев стоит на сцене в окружении зеркал, в которых отражается сам исполнитель. В какой-то момент он оказывается под проливным дождем.
"Летящие кометы сменяют проливной дождь, после чего на экране облака сгущаются, и ударяет молния", – говорится на официальном сайте Евровидения.
Отмечается, что выступление не будет похоже на сюжет клипа Scream, в котором показана история принцессы и ее принца.
Лазарев поделился видео в своем Instagram. "Ну что же! Вот и официальный отрывок первой репетиции!!! Пока мало что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!" – написал артист.
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