Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами, сообщает РИА "Новости".

В апреле правительство расширило перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность. В обновленный список попали синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота и другие.

По словам премьера, сократятся сроки и упростится процедура освидетельствования. Этот вопрос обсуждался во время встречи с представителями общественных организаций инвалидов.

"Будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются. Так, чтобы просто инвалидам было проще, не нужно было ходить по инстанциям, не нужно было какие-то дополнительные бумаги собирать и все можно было делать через портал государственных услуг", – подчеркнул Медведев.

Сейчас для оформления инвалидности нужно получить направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ), собрать нужные документы и пройти осмотр. Если заявителю присвоят группу инвалидности, то специалисты Бюро МСЭ выдадут соответствующую справку и индивидуальную программу реабилитации.

Если Бюро МСЭ отказалось оформить инвалидность, заявитель может в течение тридцати дней обжаловать это решение. Инвалиды первой группы проходят переосвидетельствование раз в два года, второй и третьей – раз в год.

Всего в стране проживают около 12 миллионов инвалидов, из которых 651 тысяча – дети.