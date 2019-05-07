Телесеть HBO объяснила, почему в кадре сериала ее производства "Игра престолов" появился стакан кофейни Starbucks, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на New York Post.
This Starbucks Cup got more attention & screen time than Cersei this season !!!#GoT pic.twitter.com/wJR3Je0aAK— Boring... (@graphicalcomic) 6 мая 2019 г.
Стаканчик появился в кадре в четвертой серии восьмого сезона. Кофе было на столе рядом с героиней Дейнерис Таргариен, роль которой играет актриса Эмилия Кларк.
"Латте появился в кадре по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай", – пошутил представитель HBO.
Ранее ляп также прокомментировала продюсер сериала Берни Колфилд. По ее словам, Вестерос "был первым местом, где появились кофейни Starbucks".
Она также подчеркнула, что такие "проколы" – редкость для столь титулованного проекта, а декораторы и реквизиторы сериала "работают на тысячу процентов". Стакан кофе же, как заявили в компании, принадлежал кому-то из членов съемочной группы.
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