Бездомная собака в Барнауле покусала 7-летнего ребенка

Жительница Барнаула рассказала, что 20 апреля в Центральном районе бездомный пес искусал 7-летнего ребенка, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на паблик "Инцидент Барнаул".
Женщина рассказала, что мальчика увезли на скорой, а через два дня положили в больницу, где он провел две недели.
Отмечается, что у ребенка переломаны пальцы, искусаны руки. Также утверждается, что "правая рука начала гнить".
Собака, которая напала на мальчика, до сих пор бегает у дома, где все произошло. "Обращались в службы по отлову, но нас игнорировали. Рядом с домом находится детская площадка, где играют дети от 3 до 12 лет, а собака так и гуляет рядом с площадкой", – пишет женщина. По ее словам, пострадавший ребенок теперь опасается выходить на улицу и боится собак.
Комментарии
Эй, зоошиза и прочая ласка
Идите жахните эту "ониникусаюцца"/"рибенагсамвинават" в десны, пока адекватные люди не пристрелили или нямкой не накормили до радуги
Слабо? Денег то клянчить на так называемую "зоозащиту" значит не слабо
Лицимеры и мрази вы, вот кто
Отстреливать этих блоховозов надо и закрепить отстрел на законодательном уровне
Как при Союзе за волков
Шкура блоховоза - 2 патрона награды и денег сверху
А папы нету что ли? Вышел да пристрелил, или из****ида в колбаску напихал да накормил злодейку. Делов-то. Люди важнее.
Рядом с домом находится детская площадка, где играют дети от 3 до 12 лет, а собака так и гуляет рядом с площадкой"
И никого больше не трогает?!
Согласитесь, мама мальчика, это странно.