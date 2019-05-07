Фото: barnaul.org
Подготовка к празднованию 9 Мая завершается в Барнауле – в соответствии с городской концепцией оформления улицы и площади Октябрьского района украсили сотни флагов и флаговых конструкций, а также крупноформатные баннеры, растяжки, постеры с изображениями символов весны и Победы.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, три новые флаговые конструкции украсили проспект Ленина от улицы Димитрова до площади Октября. Они представляют собой металлическую основу с 17 трехметровыми флагами в цветах российского триколора. На этом участке проспекта также обновили 24 трехметровых отдельно стоящих флага.
Всего на территории Октябрьского района в этом году заменили около двух тысяч флагов разных размеров. На эти цели было израсходовано 900 метров ткани шириной в полтора метра.
Также ко Дню Победы празднично украсили здания предприятий и учреждений, витрины магазинов и торговых центров, остановки общественного транспорта.
Комментарии
Хоть яйца свои убрали, и то хорошо.
Судя по флагам, победил не Советский народ, а совсем наоборот.
Не вижу ни одного Красного Знамени.