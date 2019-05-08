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Коттедж с мраморными подоконниками и лестницей продают в Барнауле за 15,5 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 224 квадратных метра находится в нагорной части краевой столицы

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 224 квадратных метра продают в нагорной части Барнаула за 15,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Дом расположен на участке площадью 6,5 сотки. Тихое, уютное и спокойное место. Два этажа и полноценный подвал, гараж на два автомобиля", – отмечает автор объявления.

На первом этаже располагается гостиная, кухня, санузел, прихожая. На втором – две спальни и большой совмещенный санузел. В подвале находятся гостевая комната, прачечная, гардероб, котельная.

Дом оборудован системой приточной вентиляции и вытяжки. Медный трубопровод на отопление и теплый пол.

Имеется газовая котельная, дополнительно есть резервный котел на дизельном топливе.

Лестница в коттедже и подоконники выполнены из мрамора. На участке имеется кедровая баня.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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