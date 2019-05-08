Фото: avito.ru
Коттедж площадью 224 квадратных метра продают в нагорной части Барнаула за 15,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Дом расположен на участке площадью 6,5 сотки. Тихое, уютное и спокойное место. Два этажа и полноценный подвал, гараж на два автомобиля", – отмечает автор объявления.
На первом этаже располагается гостиная, кухня, санузел, прихожая. На втором – две спальни и большой совмещенный санузел. В подвале находятся гостевая комната, прачечная, гардероб, котельная.
Дом оборудован системой приточной вентиляции и вытяжки. Медный трубопровод на отопление и теплый пол.
Имеется газовая котельная, дополнительно есть резервный котел на дизельном топливе.
Лестница в коттедже и подоконники выполнены из мрамора. На участке имеется кедровая баня.
Комментарии