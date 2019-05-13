Прогресс не стоит на месте, и если раньше поиск необходимой спецтехники для проведения строительных или ремонтных работ, к примеру, расчистки снега, уборки территории либо откачки воды, отнимал немало времени, то сегодня можно найти ее буквально за считанные секунды. Современная и наглядная онлайн-платформа помогает выбрать технику и сопутствующие стройматериалы среди ближайших по расположению на карте, а собственникам – с легкостью находить клиентов, а также назначать водителей и диспетчеров, управляя заказами.

УДОБНО ЗАКАЗЧИКАМ: ОТ БУЛЬДОЗЕРА ДО АВТОВЫШКИ

FreeCargo – так называется сайт и мобильное приложение под Android, позволяющее абсолютно бесплатно искать нужную спецтехнику на карте в режиме реального времени, выбирая из ближайших и наиболее подходящих по техническим характеристикам, цене и расстоянию вариантов.

Достаточно иметь под рукой смартфон или планшет, чтобы заказать любую технику из огромного перечня, включающего автобетоносмесители, автокраны, ассенизаторы-илососы, бензовозы и газовозы, бульдозеры, грейдеры, дорожные катки, мусоровозы, рефрижераторы, самосвалы, тракторы, эвакуаторы, экскаваторы, ямобуры и многое другое. Нужно просто выбрать ближайшую к вам технику и позвонить напрямую водителю либо собственнику. Если же подходящей свободной техники не нашлось, можно разместить на нее заявку на сайте или в приложении: владельцы смогут увидеть запрос и предложить свои услуги.

С помощью данного сервиса можно "не отходя от кассы" выбрать и купить самые востребованные стройматериалы – глину, гравий, грунт, кирпич, металлопрокат, песок, пиломатериалы, плиты, торф и чернозем, цемент и щебень. Такую возможность непременно оценят те, кто строит собственное жилье и нежилые помещения, а также занимается благоустройством территории.

ВЫГОДНО ВЛАДЕЛЬЦАМ: ТЕХНИКА БЕЗ ПРОСТОЕВ

Для владельцев спецтехники и продавцов стройматериалов ресурс FreeCargo является эффективным инструментом для поиска клиентов, позволяющим сокращать простои техники, уменьшать сроки ее окупаемости, а также увеличивать охват аудитории. Для этого нужно зарегистрировать свою технику в системе, составив ее подробное описание с указанием технических характеристик и загрузив фотографии.

К слову, владелец спецтехники (либо продавец стройматериалов) не обязан отвечать на все звонки самостоятельно: для этого можно указать телефоны диспетчеров. Кроме того, у владельцев техники есть возможность назначать водителей на технику, указав их телефоны, и поставить им это же приложение на телефон (планшет): водители смогут показывать в реальном времени состояние техники (занят/свободен), а техника будет показана на карте, что удобно и для заказчиков, и для владельцев.

FreeCargo предоставляет владельцам бесплатный пробный период и систему скидок при оплате на длительный срок.

FreeCargo – заказ спецтехники и стройматериалов

Сайт: https://freecargo.su/

Название мобильного приложения в Google Play – FreeCargo

Тел.: +7 (3852) 504-013

Эл. почта: info@freecargo.su

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