Более 70 тонн подкарантинной продукции незаконно пытались ввезти в Алтайский край на майских праздниках из Казахстана и Кыргызстана, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
"При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что 17,6 тонны яблок свежих, 2 тонны риса, 0,9 тонны ореха грецкого происхождением из Республики Кыргызстан, 7,5 тонны томатов свежих происхождением из Китайской Народной Республики, 20,5 тонны лука репчатого происхождением из Республики Казахстан ввозились в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих недостоверные сведения относительно грузополучателя и грузоотправителя. Сведения, указанные в фитосанитарных сертификатах, не соответствовали сведениям, указанным в товарно-сопроводительных документах", – уточняют в ведомстве.
Также с нарушениями на Алтай пытались ввезти 20 тонн огурцов из Казахстана.
"Кроме того, 0,2 тонны риса и 2,8 тонны тыквы свежей происхождением из Республики Кыргызстан ввозились без фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции", – добавляют в Россельхознадзоре.
В итоге же ввоз данной продукции был запрещен. Все грузы возвращены отправителям, а виновные привлечены к административной ответственности.
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