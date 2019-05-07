Гигантскую георгиевскую ленту растянули в Москве

В Москве возле Останкинской башни активисты "Волонтерской роты "Боевого братства" развернули гигантскую георгиевскую ленту в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал "360".
"Наши предки выстояли в самой жуткой войне в мировой истории. Что это были за люди? Это были глыбы!" — заявил на открытии акции сопредседатель движения "Антимайдан" Антон Демидов.
Он рассказал, что на днях в Брянской области поисковый отряд "Волонтерской роты" нашел останки красноармейца — высокого коренастого мужчины. Рядом с ним лежали десятки стреляных гильз. Из личных вещей у него были 10 копеек и зеркальце для бритья.
В акции у Останкинской башни приняли участие почти три тысячи человек. Ленту длиной 300 метров и весом 100 килограммов по окончании мероприятия отправят в Севастополь, где ее пронесут по улицам города в ходе торжеств, посвященных Победе и 75-й годовщине освобождения Крыма.
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