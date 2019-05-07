Бизнесмен из Мурманска Олег Молчанов, ставший последним живым пассажиром, покинувшим Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, в интервью RT рассказал, что сидел у крыла и видел вспышку молнии, после чего командир корабля принял решение вернуться в аэропорт по техническим причинам.

Пожар в самолете Sukhoi Superjet 100 произошел вечером 5 мая после жесткой посадки в Шереметьево. Погиб 41 человек, 10 остаются в больницах.

Молчанов рассказал, что дорога обратно в Шереметьево не показалась ему подозрительной, лишь самолет летел несколько быстрее, чем обычно. Более того, он опроверг информацию о том, что лайнер заходил на второй круг.

"Очень странно, но первого удара о полосу, который есть на видео, мы почти не почувствовали. Шасси, видимо, хорошо скомпенсировало этот удар. Был как бы отскок, сильных встрясок и ударов не было. Потом пошел скрежет — шасси это было или уже хвост, я не знаю. И я увидел огонь, так как сидел у окна напротив левого крыла. Возможно, то же самое началось и справа, потому что люди начали кричать от страха. Даже если экипаж пытался о чем-то предупреждать, вряд ли это можно было расслышать", — рассказал Молчанов.

Он отметил, что они с женой сидели на 12-м ряду и побежали вперед, когда проход освободился и когда иллюминатор рядом с ними начал плавиться. Сзади них, по его словах, уже никому не удалось спастись.

По словам Молчанова, когда он буквально дополз до бизнес-класса, то увидел стюардесс, которые помогали пассажирам покинуть борт. Вместе они вытащили еще троих, после чего в салоне уже было невозможно находиться и они спрыгнули вниз. Молчанов и его жена спаслись, потеряв только рюкзак с документами. 5 мая они возвращались в Мурманск после отпуска во Вьетнаме.