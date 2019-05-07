Погоня киллера за бизнесменом в Балашихе попала на видео

В Балашихе человек в камуфляжной форме последовал за мужчиной и после начал в него стрелять, однако жертве удалось сбежать, сообщает телеканал "360".
Отмечается, что мужчина вышел из подъезда. Как только он завернул за угол, к нему подбежал человек в камуфляжной форме и открыл огонь. Жертва сразу же побежала.
Нападавший прекратил преследование после того, как мужчина скрылся за пределами кадра. Что его вспугнуло, неизвестно. Однако преступник резко передумал догонять жертву и сам кинулся бежать.
Как позже стало известно, неизвестный покушался на жизнь подмосковного бизнесмена, который занимается перевозкой грузов. Предпринимателя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, пострадавший получил семь огнестрельных ранений. Стрелявший использовал пистолет Макарова.
Правоохранительные органы Московской области проводят оперативно-разыскные мероприятия.
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