Он трижды был ранен на полях Великой Отечественной, но сумел вернуться домой живым. Илья Павлович Никитин, уроженец села Хабазино Топчихинского района Алтайского края накануне Дня Победы рассказал корреспонденту ИА "Амител" о том, как брали "языков" и освобождали Ленинград.

"ЗСП Ачинск"

– Родился я в 1924 году. Родители, как и большинство односельчан, работали в колхозе. Закончил восемь классов, немного поработал, и как только исполнилось 18 лет, забрали в армию.

Вызвали в военкомат и дают конверт с надписью "128 ЗСП Ачинск", говорят: "Езжай". Я спрашиваю у военкома, что такое ЗСП? А он смеется и отвечает: "Заедешь, сам посмотришь". А эта аббревиатура означала "запасной стрелковый полк".

Когда я прибыл в Ачинск, роты уже были сформированы. Я пробыл в учебке всего 12 дней. Потом нас погрузили в эшелон и отправили на фронт под город Калинин. Сейчас это город Тверь. Там я попал в 254-й гвардейский стрелковый полк, который в дальнейшем стал полком имени героя Александра Матросова. Служба началась в отдельной роте автоматчиков. Когда я прибыл в расположение, пули уже свистели рядом с казармами, а боевые самолеты рассекали небо возле Калинина.

Помню своего первого командира – старшего лейтенанта Егорова. Храбрый, закаленный в боях, он следил за молодыми солдатами и подсказывал им. Наша рота стояла между батальонами на стыках, чтобы соединять линию обороны. Местность была полустепная, солдаты располагались по окопам. У немцев были "Тигры" и "Пантеры". "Тигр" – это очень грозный танк, после его залпа нас просто засыпало землей.

Ранения

В октябре 1942-го наше подразделение пошло в атаку под Калинин. Я не дошел до траншеи метров двадцать... Немец высунулся из окопа и выпустил в меня очередь. Пули попали в ногу и ухо, оказались разрывными. Наши ребята пошли дальше, а я лежал на земле и истекал кровью. Чувствовал, что ранен, но про смерть мыслей не было. Умереть я не боялся. На фронте мы дали клятву, и эту клятву выполняли. Никто нас не нянчил и не подбадривал. Санитар положил меня в корытце и потащил в медбатальон. К вечеру меня увезли в Москву, где сделали операцию на разорванной ноге. Там я отлежал полгода.

В 43 году я опять был в строю: вышел из госпиталя и попал в пехоту под Гжатск – Гагарин, как его сейчас называют. Город был захвачен фашистами. Дали мне автомат ППШ и опять в бой. Задача – освободить оккупированный город. Наша армия шла со всех сторон и выбивала немцев. "Катюши" давали залп и уходили в укрытия. Фашистские танки мы в город не запустили.

Опять шли в атаку. У немцев были видны только головы из траншеи. Нам удалось отогнать врага на 15 километров от города. Видел, что многие мои товарищи падали, остальные шли дальше. Тут я опять словил пулю – зашла под ключицу и взорвалась. Но я не упал, шел дальше – мы двигали противника подальше от города.

Еды у нас было или предостаточно, или не было вовсе. Бывало старшина придет с термосами, а кормить некого – всех выбило. А иной раз старшина не может к нам подобраться – пули свистят. В основном кормили кашей, мясо ели редко.

После второго ранения меня увезли в Подмосковье. Я отлежал два с половиной месяца. Потом собрали всех сибиряков и говорят: "Вас на юг повезут". Когда нас погрузили, мы еще не выздоровели, раны открытые были у многих. Нас везли в Ленинград… Советские войска прорвали блокаду в районе Тихвина и раненых привезли в Ленинград, в том числе и меня. В академии имени Павлова нас долечивали. Помню, как буфетчица нарезала хлеб по 200 граммов – с продовольствием был дефицит. В Ленинграде трупы были везде и повсюду – блокада была разорвана, но не снята. Через полтора месяца в военных условиях я восстановился.

Вперед за "языком"

Выйдя из госпиталя, я попал в разведку. В районе Кировского завода Ленинграда немец стоял на расстоянии пяти километров. Нашей задачей было достать "языка" любой ценой. "Язык" – это военнопленный, который может сообщить ценные сведения.

Перед тем как идти на операцию, мы несколько дней сидели в засаде и наблюдали за позициями врага. Прежде чем отправиться "в гости", мы запоминали, где у врага землянки, туалеты, где они питаются и делают перекуры. В разведке существует группа поддержки – она охраняет позиции, группа захвата, которая осуществляет изъятие военнопленного, и группа блокировки – она отрезает вражеские войска, чтобы те не подобрались к группе захвата и не помешали операции. Я был в группе захвата...

Ночью мы спустились в траншею и подобрались к фашистской землянке. Часового не было, шесть солдат сидело вокруг печки, а один чистил автомат. Мы спустили гранату по печной трубе и ворвались. Все, кто сидел и грелся у печи, – лежали замертво. Фашист, который чистил автомат, успел выстрелить и ранить нашего. Мы его обезоружили и взяли живым. На группу поддержки напал поляк, его тоже "приняли".

Как только "языки" были у нас – мы начали отступать. Враг понял, что произошло, и открыл по нам огонь, мы залегли в полях капусты. Огромные мерзлые кочаны спасали нас от смерти. Весь день группа разведки пролежала в поле, головы поднять не могли, только ползли между кочанами. Пленный поляк тащил нашего раненого, а разрывные пули разбрасывали капусту вокруг нас. С наступлением ночи мы смогли уйти... "Язык" нес нашего раненого на спине до полка. Там мы передали военнопленных в штаб. На этом задача была выполнена.

Ленинград

Следующей задачей было снятие блокады Ленинграда. Велась артиллерийская подготовка. Блокада была разорвана, но не снята полностью. Всю ночь советские войска готовились, и 27 января в 9 часов утра начались залпы артиллерии и продолжались два часа. Вся советская мощь обрушилась на фашистов. Орудия стояли вокруг меня. Мы не слышали друг друга из-за бесконечных выстрелов по позициям врага.

Когда мы пришли в их траншеи, никого живого не было. Никто из фашистов не выжил, все разворочено. Мы начали отодвигать врага к Красному Селу, но нас остановили. Выше немцы взорвали перемычку озера, и вода хлынула, перегородив нам путь. Командующий дивизии прибыл и удивился: "Почему я не могу попасть на позиции?" – ему отвечают: "Товарищ генерал, затопили немцы". Командир вызвал танки, и солдат переправили.

Домой

В феврале 44-го я опять пошел в разведку, и меня ранило третий раз. Мы шли ночью, и стремительно, не понять откуда, в мой локоть прилетела пуля. Разорвала связки и повредила нервы. Помню только взрыв. Я пролежал до августа 44-го в городе Котельнич. Рука была крючком, – контрактура, – сказал лечащий врач. Рука уже не гнулась, и меня списали…. Мои товарищи продолжили наступление. А я "ушел" домой в звании старшины.

9 мая 45-го я встретил дома в родном селе. Весна. Все ликовали, возле конторы колхоза организовали митинг. Настала победа! Но выходных не было – шла посевная, не до праздника. С фронта в наше село вернулись всего 26 человек, а 160 погибло. Их имена высечены на памятнике.

Пока я лежал в госпитале, пришел один человек и объявил набор на курсы бухгалтеров. Я тогда не имел образования и пошел учиться, рука ведь была покалечена, так что физическим трудом я не мог заниматься. Так я освоил профессию бухгалтера. Потом отучился в Тальменском техникуме на электрика и проработал в колхозе главным электриком. Когда умерла супруга, я 12 лет прожил один в Хабазино, а в 2017 году приехал в Барнаул к дочери. Я горжусь своими детьми и внучатами: у меня двое детей, четыре внука, четыре правнука и два праправнука.