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"Аэрофлот" намерен перечислять зарплату семье погибшего бортпроводника SSJ 100

, ИА "Амител"
Максим ценой собственной жизни продолжал эвакуировать людей с горящего самолета
Максиму было 22 года, он выпускник кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой / Фото: ria.ru

Максиму было 22 года, он выпускник кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой / Фото: ria.ru

"Аэрофлот" будет выплачивать ежемесячную заплату погибшего бортпроводника Sukhoi Superjet 100 члена экипажа Максима Моисеева его младшему брату до его совершеннолетия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на распоряжение руководства авиакомпании.

Максиму было 22 года. Он выпускник кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. Покрышкина. Работал бортпроводником на рейсе самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавшего из Москвы в Мурманск 5 мая. При экстренном возвращении и жесткой посадке произошло возгорание в хвостовой части лайнера. На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек. Максим ценой собственной жизни продолжал эвакуировать людей с горящего самолета.

"Принято решение, что пять миллионов рублей будет выплачено родственникам погибшего бортпроводника Максима Моисеева. Кроме того, "Аэрофлот" с мая 2019 года будет ежемесячно перечислять среднемесячную заработную плату Максима с учетом индексации его семье вплоть до совершеннолетия его младшего брата Артема 2015 года рождения", — говорится в документе.

Назвать размер заработной платы погибшего в "Аэрофлоте" отказались.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" намерен выплатить семьям погибших в катастрофе по пять миллионов рублей. Компенсацию также получат выжившие пассажиры и члены экипажа.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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