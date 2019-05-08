Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание советника главы государства Сергея Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями является его личным мнением, пишет "Коммерсантъ".
При этом Песков допустил, что слова Глазьева были некорректными. Речь идет о публикации под названием "Оккупация", вышедшей 6 мая в личном блоге Глазьева на сайте газеты "Завтра".
Глазьев выразил мнение, что поддержка властями США избранного президента Украины Владимира Зеленского может быть "связана с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле".
"Вероятно, они поставят перед обновленным киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной", — написал Глазьев.
Песков заявил, что Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции: "Это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать.
Песков также добавил, что в Кремле "эта тема никак не обсуждается".
После Глазьев заявил радиостанции "Говорит Москва", что не намерен отказываться от своих слов. "Я написал то, что написал, а каждый видит то, что хочет видеть. Посмотрим, что будет дальше", — подчеркнул советник президента.
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