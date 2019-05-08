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Серьезную болезнь Леонардо да Винчи усмотрели ученые в его портрете

, ИА "Амител"
По мнению ученых, рука мастера укрыта одеждой и находится в согнутом состоянии, что указывает на травму
Рука да Винчи была поражена параличом и художник не мог одновременно держать кисть и палитру / Фото: 360tv.ru

Рука да Винчи была поражена параличом и художник не мог одновременно держать кисть и палитру / Фото: 360tv.ru

Итальянские ученые заявили, что Леонардо да Винчи к концу жизни страдал от "когтистой руки", что не дало ему закончить "Мону Лизу" и другие картины, сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал Ars Technica.

Искусствоведы проанализировали портрет художника кисти Джованни Амброджо Фиджино, сделанный, когда да Винчи был пожилым человеком. По мнению ученых, рука мастера укрыта одеждой и находится в согнутом состоянии, что указывает на травму.

О болезни руки также свидетельствуют слова секретаря кардинала Луи Арагонского Антонио де Беатис, который отметил, что рука да Винчи была поражена параличом и художник не мог одновременно держать кисть и палитру. Раньше считалось, что рука да Винчи бездействовала из-за инсульта на фоне вегетарианской диеты с большим количеством молочных продуктов. Теперь же ученые решили, что художник повредил локтевой нерв справа.

"Вместо того, чтобы изображать типичную сжатую руку, которая является признаком прошедшего инсульта, картина предлагает альтернативный диагноз: локтевой паралич, известный как "когтистая рука", — прокомментировал результаты исследования один из ученых, Давиде Лаццери.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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