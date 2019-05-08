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Безопасность назвали сильной стороной России при Путине

, ИА "Амител"
Путин неоднократно указывал, что никогда не станет жертвовать суверенитетом страны и национальными интересами
В день инаугурации Путина был издан указ о национальных и стратегических задачах / Фото: novayagazeta-ug.ru

В день инаугурации Путина был издан указ о национальных и стратегических задачах / Фото: novayagazeta-ug.ru

Спустя год со дня инаугурации президента России Владимира Путина на четвертый президентский срок — 7 мая 2018 года — журналист Джеймс Уилсон подвел итоги этих 365 дней, сообщает "Иносми.ру" со ссылкой на издание EU Reporter.

Уилсон отмечает, что Путин достаточно продолжительное время пользуется высоким уровнем доверия и уважения: "Отчасти это связано с тем, что он восстановил чувство национальной гордости россиян. Его противоречивая внешняя политика до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России".

Также отмечается, что в день инаугурации был издан указ о национальных и стратегических задачах, направленных на развитие России до 2024 года. Таким образом, было запущено девять нацпроектов, исполнение которых должно привести к стабильному росту численности населения, а также обеспечит вхождение РФ в пятерку крупнейших экономик мира, а также будет способствовать наращиванию темпов экономического роста выше среднего мирового уровня.

По мнению Уилсона, эти задачи будет нелегко осуществить, если Запад сохранит санкционное давление, однако он признает, что очередные ограничительные меры со стороны финансовых институтов США "лишь временно замедлили ряд успешных вложений, связанных с российскими государственными облигациями". Кроме того, как отмечается, в это время спрос со стороны иностранных инвесторов на гособлигации возрос, а вложения нерезидентов в долговые обязательства России выросли на 15% и превысили $7,5 млрд.

"Примечателен также профицитный бюджет России, сформированный в 2018 году. Сегодня даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года", — подчеркивает Уилсон.

Он считает, что сильной стороной РФ остается безопасность — Путин неоднократно указывал, что никогда не станет жертвовать суверенитетом страны и национальными интересами, при этом он готов искать компромисс и выставить диалог с Западом на равных и взаимовыгодных условиях. "Доказательством тому стал состоявшийся в Хельсинки летом 2018 года саммит Путина и Трампа, где российский президент озвучил ряд предложений в сфере контроля над вооружениями", — добавил журналист.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

8.05.2019 07:45
- гость -

какие враги, у этих врагов живут их дети, семьи, там они понабрали себе недвижимость, а богатство страны продают, не считаясь с народом, все-таки решили водоотвод из оби сделать в китай, скоро у нас и воды не будет, а оставшийся лес , если китайцы не успеют вырубить, сам пропадет, вот так безопасность, лучше бы экономику развивали, хотя зачем, туда деньги надо вкладывать, мы лучше африке их отдадим

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