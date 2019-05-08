Сведения о доходах депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания за 2018 год опубликовали на официальном сайте регионального парламента. Рассказываем о том, сколько заработали в прошлом году все 67 народных избранников.

Третий год подряд самым богатым депутатом Заксобрания становится Дмитрий Аганов ("Единая Россия"). В 2018 году он заработал 109 млн 909 тыс. рублей. По итогам 2017 года депутат задекларировал 98 млн 124 тыс. рублей. У Аганова в собственности две квартиры, четыре земельных участка, а также девять нежилых помещений. У депутата есть катер Cruisers Sport Series и специальная автомашина Isuzu Elf. Супруга Дмитрия Аганова в 2018 году заработала 191 тыс. рублей.

На втором месте – единоросс Александр Демин, он задекларировал доход в 22 млн 272 тыс. рублей. Доход депутата значительно вырос по сравнению с 2017 годом, в котором он заработал 857 тыс. рублей. В собственности у Демина три земельных участка, три квартиры, а также здание станции техобслуживания и здание мини-комплекса по производству строительных материалов. Также у народного избранника есть автомобиль Nissan Patrol 3.0 D Luxury, Lexus LX 570, грузовой Mercedes-Benz DaimlerChrysler и три прицепа. Супруга депутата задекларировала доход в 251 тыс. рублей.

На третьем месте – депутат Валерий Гуминский ("Единая Россия"), который по итогам 2018 года заработал 18 млн 312 тыс. рублей. У депутата в собственности три земельных участка и гараж. Также у Гуминского в собственности линия электроснабжения сторожевого домика, хозяйственно-бытовое здание мараловодческой фермы, нежилое здание, топочная, склад для оборудования, хозяйственное здание, склад концентратов и здание мараловодческой фермы. Народный избранник владеет автомобилями BMW 525X1, Land Rover Freelander, автоприцепами, мотовездеходом и двумя снегоходами.

Четвертое место у гендиректора Бочкаревского пивзавода Вадима Смагина с доходом в 15 млн 466 тыс. рублей. У него в собственности два земельных участка и дом. Вадим Смагин имеет машину Lexus LX 570 и снегоход. Супруга депутата заработала 947 тыс. рублей.

Замыкает пятерку самых богатых депутатов АКЗС гендиректор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб с 12 млн 387 тыс. рублей. У него в собственности четыре земельных участка, жилой дом, две квартиры, два гаражных бокса, гараж, нежилая пристройка и нежилое помещение. Также у депутата есть автомобили Lexus ES 350, Toyota Hilux, а также самодельный прицеп и снегоболотоход. По итогам 2018 года супруга Сергея Приба заработала 2 млн 749 тыс. рублей.

Доходы депутатов (в порядке убывания):