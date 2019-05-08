Сведения о доходах депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания за 2018 год опубликовали на официальном сайте регионального парламента. Рассказываем о том, сколько заработали в прошлом году все 67 народных избранников.
Третий год подряд самым богатым депутатом Заксобрания становится Дмитрий Аганов ("Единая Россия"). В 2018 году он заработал 109 млн 909 тыс. рублей. По итогам 2017 года депутат задекларировал 98 млн 124 тыс. рублей. У Аганова в собственности две квартиры, четыре земельных участка, а также девять нежилых помещений. У депутата есть катер Cruisers Sport Series и специальная автомашина Isuzu Elf. Супруга Дмитрия Аганова в 2018 году заработала 191 тыс. рублей.
На втором месте – единоросс Александр Демин, он задекларировал доход в 22 млн 272 тыс. рублей. Доход депутата значительно вырос по сравнению с 2017 годом, в котором он заработал 857 тыс. рублей. В собственности у Демина три земельных участка, три квартиры, а также здание станции техобслуживания и здание мини-комплекса по производству строительных материалов. Также у народного избранника есть автомобиль Nissan Patrol 3.0 D Luxury, Lexus LX 570, грузовой Mercedes-Benz DaimlerChrysler и три прицепа. Супруга депутата задекларировала доход в 251 тыс. рублей.
На третьем месте – депутат Валерий Гуминский ("Единая Россия"), который по итогам 2018 года заработал 18 млн 312 тыс. рублей. У депутата в собственности три земельных участка и гараж. Также у Гуминского в собственности линия электроснабжения сторожевого домика, хозяйственно-бытовое здание мараловодческой фермы, нежилое здание, топочная, склад для оборудования, хозяйственное здание, склад концентратов и здание мараловодческой фермы. Народный избранник владеет автомобилями BMW 525X1, Land Rover Freelander, автоприцепами, мотовездеходом и двумя снегоходами.
Четвертое место у гендиректора Бочкаревского пивзавода Вадима Смагина с доходом в 15 млн 466 тыс. рублей. У него в собственности два земельных участка и дом. Вадим Смагин имеет машину Lexus LX 570 и снегоход. Супруга депутата заработала 947 тыс. рублей.
Замыкает пятерку самых богатых депутатов АКЗС гендиректор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб с 12 млн 387 тыс. рублей. У него в собственности четыре земельных участка, жилой дом, две квартиры, два гаражных бокса, гараж, нежилая пристройка и нежилое помещение. Также у депутата есть автомобили Lexus ES 350, Toyota Hilux, а также самодельный прицеп и снегоболотоход. По итогам 2018 года супруга Сергея Приба заработала 2 млн 749 тыс. рублей.
Доходы депутатов (в порядке убывания):
- Дмитрий Аганов ("Единая Россия", далее – ЕР) – 109 млн 909 тыс. рублей
- Александр Демин (ЕР) – 22 млн 272 тыс. рублей
- Валерий Гуминский (ЕР) – 18 млн 312 тыс. рублей
- Вадим Смагин (ЕР) – 15 млн 466 тыс. рублей
- Сергей Приб (ЕР) – 12 млн 387 тыс. рублей
- Николай Бушков (ЕР) – 12 млн 186 тыс. рублей
- Алексей Кривенко (ЕР) – 12 млн 152 тыс. рублей
- Юрий Кайро (ЕР) – 8 млн 571 тыс. рублей
- Николай Данилин (ЕР) – 8 млн 113 тыс. рублей
- Алексей Найден (ЕР) – 7 млн 970 тыс. рублей
- Анатолий Вытоптов (ЕР) – 7 млн 177 тыс. рублей
- Юрий Матвейко (ЕР) – 7 млн 064 тыс. рублей
- Александр Романенко (ЕР) – 6 млн 628 тыс. рублей
- Владимир Семенов (ЛДПР) – 5 млн 878 тыс. рублей
- Андрей Хмурович (ЕР) – 5 млн 640 тыс. рублей
- Андрей Осипов (ЕР) – 4 млн 633 тыс. рублей
- Александр Лазарев (ЕР) — 3 млн 868 тыс. рублей
- Сергей Серов (ЕР) – 3 млн 792 тыс. рублей
- Владимир Устинов – 3 млн 769 тыс. рублей
- Альберт Лунев (ЕР) – 3 млн 709 тыс. рублей
- Сергей Сивец (ЕР) – 3 млн 433 тыс. рублей
- Татьяна Ильюченко (ЕР) – 3 млн 404 тыс. рублей
- Борис Трофимов (ЕР) – 2 млн 878 тыс. рублей
- Юрий Астанчик (КПРФ) – 2 млн 508 тыс. рублей
- Иван Мордовин (ЕР) – 2 млн 478 тыс. рублей
- Игорь Панарин (ЕР) – 2 млн 442 тыс. рублей
- Людмила Суслова ("Справедливая Россия", далее – СР) – 2 млн 373 тыс. рублей
- Ирина Шудра (ЛДПР) – 2 млн 372 тыс. рублей
- Сергей Писарев (ЕР) – 2 млн 136 тыс. рублей
- Сергей Бенслер (ЕР) – 2 млн 021 тыс. рублей
- Максим Степин (ЕР) – 1 млн 680 тыс. рублей
- Ирина Теплова (ЕР) – 1 млн 639 тыс. рублей
- Андрей Абрамов (ЕР) – 1 млн 609 тыс. рублей
- Андрей Сартаков (КПРФ) — 1 млн 574 тыс. рублей
- Игорь Пляко (ЕР) – 1 млн 525 тыс. рублей
- Максим Талдыкин (КПРФ) – 1 млн 382 тыс. рублей
- Александр Балушкин (ЕР) – 1 млн 337 тыс. рублей
- Ирина Солнцева (ЕР) – 1 млн 201 тыс. рублей
- Евгения Боровикова (ЛДПР) – 1 млн 199 тыс. рублей
- Вячеслав Початов (КПРФ) – 1 млн 170 тыс. рублей
- Денис Голобородько (ЕР) – 1 млн 166 тыс. рублей
- Анатолий Суворов (ЕР) – 1 млн 138 тыс. рублей
- Александр Молотов (СР) — 1 млн 117 тыс. рублей
- Иван Диркс (ЕР) – 1 млн 066 тыс. рублей
- Николай Якушев (ЕР) – 1 млн 039 тыс. рублей
- Андрей Секрета (ЛДПР) – 1 млн 037 тыс. рублей
- Андрей Волков (ЕР) – 987 тыс. рублей
- Наталья Цепенко (ЕР) – 983 тыс. рублей
- Владимир Попов (КПРФ) – 902 тыс. рублей
- Мария Прусакова (КПРФ) – 753 тыс. рублей
- Сергей Лямин (ЕР) – 703 тыс. рублей
- Александр Николайчик (СР) – 684 тыс. рублей
- Василий Железовский (СР) – 666 тыс. рублей
- Александр Траутвейн (ЕР) – 663 тыс. рублей
- Всеволод Кондратьев (ЕР) – 624 тыс. рублей
- Сергей Шабанов (ЕР) – 615 тыс. рублей
- Виталий Щербаков (ЕР) – 597 тыс. рублей
- Ирина Журавлева (ЛДПР) – 585 тыс. рублей
- Вероника Лапина (КПРФ) – 582 тыс. рублей
- Олег Кравченко (КПРФ) – 576 тыс. рублей
- Оксана Абрамова (ЛДПР) – 574 тыс. рублей
- Павел Шумихин (ЕР) – 547 тыс. рублей
- Владислав Вакаев (СР) – 519 тыс. рублей
- Иван Дубинин (ЛДПР) – 514 тыс. рублей
- Михаил Никишанин (СР) – 427 тыс. рублей
- Павел Рего (ЛДПР) – 415 тыс. рублей
- Дмитрий Степурко (ЛДПР) – 360 тыс. рублей
Комментарии
Самым зарабатывающим народным избранником третий год подряд остается Дмитрий Аганов с доходом почти 110 млн рублей
На ветке есть видео, где киллер в бизнесмена стреляет, хорошо, что у нас не так
Самым зарабатывающим народным избранником третий год подряд остается Дмитрий Аганов с доходом почти 110 млн рублей
Как можно быть народным избранником с таким доходом? Кто этот народ? Может это народ США?
едим росию
Я поражаюсь Аганову: среднесписочная численность в двух ОООшках - 3 человека. Выручка суммарная 7 млн рублей за 2018 год - тут впору ФСБ проверить неофициальные доходы!