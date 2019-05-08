Среда, 8 Май, 10:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,22
€ 73,08
Обь
248см -17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Трагедия в Шереметьево День Победы-2019Парламент Алтайского края
Новости

Стали известны доходы депутатов АКЗС за 2018 год

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Самым зарабатывающим народным избранником третий год подряд остается Дмитрий Аганов с доходом почти 110 млн рублей
Екатерина Смолихина / Amic.ru

Екатерина Смолихина / Amic.ru

Сведения о доходах депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания за 2018 год опубликовали на официальном сайте регионального парламента. Рассказываем о том, сколько заработали в прошлом году все 67 народных избранников.

Третий год подряд самым богатым депутатом Заксобрания становится Дмитрий Аганов ("Единая Россия"). В 2018 году он заработал 109 млн 909 тыс. рублей. По итогам 2017 года депутат задекларировал 98 млн 124 тыс. рублей. У Аганова в собственности две квартиры, четыре земельных участка, а также девять нежилых помещений. У депутата есть катер Cruisers Sport Series и специальная автомашина Isuzu Elf. Супруга Дмитрия Аганова в 2018 году заработала 191 тыс. рублей.

На втором месте – единоросс Александр Демин, он задекларировал доход в 22 млн 272 тыс. рублей. Доход депутата значительно вырос по сравнению с 2017 годом, в котором он заработал 857 тыс. рублей. В собственности у Демина три земельных участка, три квартиры, а также здание станции техобслуживания и здание мини-комплекса по производству строительных материалов. Также у народного избранника есть автомобиль Nissan Patrol 3.0 D Luxury, Lexus LX 570, грузовой Mercedes-Benz DaimlerChrysler и три прицепа. Супруга депутата задекларировала доход в 251 тыс. рублей.

На третьем месте – депутат Валерий Гуминский ("Единая Россия"), который по итогам 2018 года заработал 18 млн 312 тыс. рублей. У депутата в собственности три земельных участка и гараж. Также у Гуминского в собственности линия электроснабжения сторожевого домика, хозяйственно-бытовое здание мараловодческой фермы, нежилое здание, топочная, склад для оборудования, хозяйственное здание, склад концентратов и здание мараловодческой фермы. Народный избранник владеет автомобилями BMW 525X1, Land Rover Freelander, автоприцепами, мотовездеходом и двумя снегоходами.

Четвертое место у гендиректора Бочкаревского пивзавода Вадима Смагина с доходом в 15 млн 466 тыс. рублей. У него в собственности два земельных участка и дом. Вадим Смагин имеет машину Lexus LX 570 и снегоход. Супруга депутата заработала 947 тыс. рублей.

Замыкает пятерку самых богатых депутатов АКЗС гендиректор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб с 12 млн 387 тыс. рублей. У него в собственности четыре земельных участка, жилой дом, две квартиры, два гаражных бокса, гараж, нежилая пристройка и нежилое помещение. Также у депутата есть автомобили Lexus ES 350, Toyota Hilux, а также самодельный прицеп и снегоболотоход. По итогам 2018 года супруга Сергея Приба заработала 2 млн 749 тыс. рублей.

Доходы депутатов (в порядке убывания):

  • Дмитрий Аганов ("Единая Россия", далее – ЕР) – 109 млн 909 тыс. рублей
  • Александр Демин (ЕР) – 22 млн 272 тыс. рублей
  • Валерий Гуминский (ЕР) – 18 млн 312 тыс. рублей
  • Вадим Смагин (ЕР) – 15 млн 466 тыс. рублей
  • Сергей Приб (ЕР) – 12 млн 387 тыс. рублей
  • Николай Бушков (ЕР) – 12 млн 186 тыс. рублей
  • Алексей Кривенко (ЕР) – 12 млн 152 тыс. рублей
  • Юрий Кайро (ЕР) – 8 млн 571 тыс. рублей  
  • Николай Данилин (ЕР) – 8 млн 113 тыс. рублей
  • Алексей Найден (ЕР) – 7 млн 970 тыс. рублей
  • Анатолий Вытоптов (ЕР) – 7 млн 177 тыс. рублей
  • Юрий Матвейко (ЕР) – 7 млн 064 тыс. рублей
  • Александр Романенко (ЕР) – 6 млн 628 тыс. рублей
  • Владимир Семенов (ЛДПР) – 5 млн 878 тыс. рублей
  • Андрей Хмурович (ЕР) – 5 млн 640 тыс. рублей
  • Андрей Осипов (ЕР) – 4 млн 633 тыс. рублей
  • Александр Лазарев (ЕР) — 3 млн 868 тыс. рублей
  • Сергей Серов (ЕР) – 3 млн 792 тыс. рублей
  • Владимир Устинов – 3 млн 769 тыс. рублей
  • Альберт Лунев (ЕР) – 3 млн 709 тыс. рублей
  • Сергей Сивец (ЕР) – 3 млн 433 тыс. рублей
  • Татьяна Ильюченко (ЕР) – 3 млн 404 тыс. рублей
  • Борис Трофимов (ЕР) – 2 млн 878 тыс. рублей
  • Юрий Астанчик (КПРФ) – 2 млн 508 тыс. рублей
  • Иван Мордовин (ЕР) – 2 млн 478 тыс. рублей
  • Игорь Панарин (ЕР) – 2 млн 442 тыс. рублей
  • Людмила Суслова ("Справедливая Россия", далее – СР) – 2 млн 373 тыс. рублей
  • Ирина Шудра (ЛДПР) – 2 млн 372 тыс. рублей
  • Сергей Писарев (ЕР) – 2 млн 136 тыс. рублей
  • Сергей Бенслер (ЕР) – 2 млн 021 тыс. рублей
  • Максим Степин (ЕР) – 1 млн 680 тыс. рублей
  • Ирина Теплова (ЕР) – 1 млн 639 тыс. рублей
  • Андрей Абрамов (ЕР) – 1 млн 609 тыс. рублей
  • Андрей Сартаков (КПРФ) — 1 млн 574 тыс. рублей
  • Игорь Пляко (ЕР) – 1 млн 525 тыс. рублей
  • Максим Талдыкин (КПРФ) – 1 млн 382 тыс. рублей
  • Александр Балушкин (ЕР) – 1 млн 337 тыс. рублей
  • Ирина Солнцева (ЕР) – 1 млн 201 тыс. рублей
  • Евгения Боровикова (ЛДПР) – 1 млн 199 тыс. рублей
  • Вячеслав Початов (КПРФ) – 1 млн 170 тыс. рублей
  • Денис Голобородько (ЕР) – 1 млн 166 тыс. рублей
  • Анатолий Суворов (ЕР) – 1 млн 138 тыс. рублей
  • Александр Молотов (СР) — 1 млн 117 тыс. рублей
  • Иван Диркс (ЕР) – 1 млн 066 тыс. рублей
  • Николай Якушев (ЕР) – 1 млн 039 тыс. рублей
  • Андрей Секрета (ЛДПР) – 1 млн 037 тыс. рублей
  • Андрей Волков (ЕР) – 987 тыс. рублей
  • Наталья Цепенко (ЕР) – 983 тыс. рублей
  • Владимир Попов (КПРФ) – 902 тыс. рублей
  • Мария Прусакова (КПРФ) – 753 тыс. рублей
  • Сергей Лямин (ЕР) – 703 тыс. рублей
  • Александр Николайчик (СР) – 684 тыс. рублей
  • Василий Железовский (СР) – 666 тыс. рублей
  • Александр Траутвейн (ЕР) – 663 тыс. рублей
  • Всеволод Кондратьев (ЕР) – 624 тыс. рублей
  • Сергей Шабанов (ЕР) – 615 тыс. рублей
  • Виталий Щербаков (ЕР) – 597 тыс. рублей
  • Ирина Журавлева (ЛДПР) – 585 тыс. рублей
  • Вероника Лапина (КПРФ) – 582 тыс. рублей
  • Олег Кравченко (КПРФ) – 576 тыс. рублей
  • Оксана Абрамова (ЛДПР) – 574 тыс. рублей
  • Павел Шумихин (ЕР) – 547 тыс. рублей
  • Владислав Вакаев (СР) – 519 тыс. рублей
  • Иван Дубинин (ЛДПР) – 514 тыс. рублей
  • Михаил Никишанин (СР) – 427 тыс. рублей
  • Павел Рего (ЛДПР) – 415 тыс. рублей
  • Дмитрий Степурко (ЛДПР) – 360 тыс. рублей
  

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

8.05.2019 09:33
гость

Самым зарабатывающим народным избранником третий год подряд остается Дмитрий Аганов с доходом почти 110 млн рублей

На ветке есть видео, где киллер в бизнесмена стреляет, хорошо, что у нас не так

0  0
8.05.2019 09:34
гость

Самым зарабатывающим народным избранником третий год подряд остается Дмитрий Аганов с доходом почти 110 млн рублей

Как можно быть народным избранником с таким доходом? Кто этот народ? Может это народ США?

0  0
8.05.2019 10:18
- гость -

едим росию

0  0
8.05.2019 10:35
гость

Я поражаюсь Аганову: среднесписочная численность в двух ОООшках - 3 человека. Выручка суммарная 7 млн рублей за 2018 год - тут впору ФСБ проверить неофициальные доходы!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:51
Директора алтайской школы оправдали по делу о мошенничестве 0
10:32
Чтобы время не летело: как сэкономить несколько часов в день с помощью смартфона 0
10:27
Автоледи сбила ребенка около ТРЦ "Гулливер" в Барнауле и скрылась с места аварии 1
10:15
Минобороны опубликовало фронтовые фотографии советских полководцев 1
10:02
Судимый националист Демушкин заявил, что будет курировать культуру в Барвихе 0
09:55
Самбурская со скандалом покинула свой театр и призвала всех сдавать билеты 2
09:33
Автомобиль канадского посла застрял в грязи на украинской дороге 3
09:27
Стали известны доходы депутатов АКЗС за 2018 год 4
09:12
Центробанк заявил о годовом убытке в 435 млрд рублей 6
09:07
Спортивный костюм: как выбрать и ухаживать, чтобы не менять его слишком часто 0
09:02
Подведены итоги конкурса "Мисс и мистер Финуниверситет 2019 (АФ)" 0
08:55
Пятую часть молочной продукции в России назвали фальсификатом 4
08:42
Бутину продолжают держать в тюрьме штата Вирджиния 2
08:31
9 мая: более тысячи наборов "Молочная сказка" переданы ветеранам Великой войны 0
08:11
 "Достать языка любой ценой": история трижды раненого разведчика Ильи Никитина 3
08:02
Алтайские предприниматели приглашаются к участию в бизнес-миссии в Башкирию 0
08:00
Раскрой себя и помоги другим: в Барнауле состоится семинар знаменитой художницы 0
07:50
Более 70 тонн подозрительных продуктов пытались ввезти на Алтай из Средней Азии 0
07:34
Концерт и военно-полевая кухня: ТРЦ "Пионер" приглашает на День Победы 0
07:19
Алтайским ветеранам в преддверии Дня Победы дарят цифровые ТВ-приставки 0
07:03
Коттедж с мраморными подоконниками и лестницей продают в Барнауле за 15,5 млн 1
06:48
Где прогремит салют Победы – 2019 в Барнауле 1
06:32
Подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году: архивные фото 0
06:17
Настоящая летняя 30-градусная жара накроет Алтайский край 8 мая 0
06:01
Краевые власти нашли место под новую свалку в барнаульской зоне ТКО 11
05:55
Безопасность назвали сильной стороной России при Путине 9
04:55
Серьезную болезнь Леонардо да Винчи усмотрели ученые в его портрете 0
03:44
Песков объяснил высказывание советника президента Глазьева о евреях в Донбассе 3
02:25
Медики научились предсказывать рак груди с помощью искусственного разума 0
01:25
"Аэрофлот" намерен перечислять зарплату семье погибшего бортпроводника SSJ 100 2
00:25
Ученые рассказали о мутациях рыб из-за загрязнения океанов 0
23:59
Погоня киллера за бизнесменом в Балашихе попала на видео 6
23:51
Последний спасшийся пассажир пылающего SSJ100 рассказал о происходившем внутри 0
23:38
Гигантскую георгиевскую ленту растянули в Москве 0
22:53
Бензин не льется – счетчик крутится: жители Барнаула обсуждают работу АЗС 4
22:38
График праздничных дней на 2020 год составил Минтруд 0
22:26
Бездомная собака в Барнауле покусала 7-летнего ребенка 15
21:57
Создатели "Игры престолов" объяснили стаканчик Starbucks возле матери драконов 1
21:48
Медведев пообещал упростить правила установления инвалидности в России 0
21:08
Выступление Лазарева на Евровидении попало на видео с репетиции 0
20:49
Первый канал решил не комментировать промежуточные итоги проверки "Голос. Дети" 0
20:39
Песков объяснил недоверие россиян к декларациям чиновников и политиков 1
19:53
Несколько человек задержаны по делу о загрязнении российской нефти 1
19:39
Почти 90% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников 1
19:08
Коротко о главном: будущее Дворца спорта, отключение тепла и депутат с битой
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 мая
18:59
Майские праздники заставили россиян активно брать микрозаймы 0
18:39
Ветераны получили повышенные пенсии перед Днем Победы 0
18:29
ЦБ сможет засекречивать информацию о реорганизации банков 0
17:53
Первый российский атомный авианосец начнут разрабатывать в 2023 году 3
17:32
Малахов упрекнул россиян в отсутствии толерантности из-за нападок на дочь Алсу 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.