Бутину продолжают держать в тюрьме штата Вирджиния

Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам в федеральной тюрьме, продолжает оставаться в тюрьме Александрии в штате Вирджиния, сообщает РИА "Новости".
Когда ее переведут в федеральную тюрьму США, пока неизвестно, заявила представитель офиса местного шерифа Эми Бертш.
"Бутина все еще в нашей тюрьме, но так как она федеральная заключенная, мы не контролируем и не решаем, когда ее переведут", – отметила Бертш.
За перевод федеральных заключенных отвечает Служба федеральных маршалов США. Но ее представители отказались комментировать происходящее.
"Мы не раскрываем даты или направления таких поездок", – заявили в службе.
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