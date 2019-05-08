Пятую часть молочной продукции в России назвали фальсификатом

Более 20% исследованной в прошлом году российской молочной продукции не соответствует стандартам и является фальсификатом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Россельхознадзор.
"В 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что объемы ежегодного производства переработанного питьевого молока в России составляют около 5,5 млн тонн. Также производятся приблизительно три миллиона тонн кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженого.
В ведомстве подчеркнули, что справиться с фальсификацией можно только путем обязательной ветеринарной сертификации готовой молочной продукции. С июля 2018 года российские производители обязаны оформлять сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". В этот перечень предлагалось внести и готовые молочные продукты, но в итоге они были исключены из списка.
Ранее Минсельхоз России издал приказ о расширении перечня товаров, подлежащих сертификации. С 1 июля 2019 года она станет обязательной для всей готовой животноводческой продукции, кроме части молочных продуктов. С 1 ноября ветеринарные сертификаты начнут оформлять на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое.
Комментарии
Как такое может происходить в правовом государстве - почему фальсификаторы как сыр в масле , а не на скамье подсудимых?!
"...справиться с фальсификацией можно только путем обязательной ветеринарной сертификации готовой молочной продукции"
Вы сами то в это верите? Уже и закон есть о маркировке молока и молчной продукции... Или просто иммитация деятельности, потому, что переломить тенденцию невозможно?! Если мы, РФ ( при численности 145 млн чел.) в пятерке по импорту пальмового масла, где такие страны как КНР (1.2 млрд чел), Индия (1 млрд), ЕС ( 500 млн), США (320 млн).
))) В США, кстати, за фальсификат бывает примерно следующее: моментально огромный штраф и сверху еще штраф, который суммируется за каждую единицу выпущенной на рынок продукции - итого миллионы и десятки миллионов (а порой и сотни) долларов. Плюс тюрьма без вариантов. В итоге, чтобы покрыть штраф приходится забирать всю собственность и все накопления предпринимателя, которых, как правило, не хватает. Когда через несколько лет бизнесмен выходить из тюрьмы, то у него нет абсолютно ничего и он еще остается должен. В итоге вся жизнь к чертям. Поэтому там очень боятся писать на упаковках то, что вздумается.