Центробанк заявил о годовом убытке в 435 млрд рублей

По итогам 2018 года Центробанк России получил убыток в размере 434,6 млрд рублей, говорится в годовом отчете (.pdf), размещенном на сайте ЦБ РФ.
Отмечается, что на образование убытка повлияла санация банков за счет Фонда консолидации банковского сектора. Также расходы ЦБ в 2018 году выросли на 16% – до 877 млрд рублей, а доходы – в 1,5 раза и составили 577 млрд. Объем активов вырос до 39,4 трлн рублей.
При этом убыток чуть меньше, чем годом ранее. По итогам 2017 года Центробанк потерял 435,3 млрд рублей.
Также отмечается, что в целом показатели рентабельности банковского сектора выросли – преобладают прибыльные кредитные организации.
По итогам 2018 года прибыль в размере 1,9 трлн рублей показали 382 кредитные организации (79% от количества действовавших на 1 января 2019 года банков). Убыток в размере 575 млрд рублей имеют 100 кредитных организаций (21%).
Комментарии
"Всё хорошо, прекрасная маркиза, за исклчением пустяка!" Частные банки санируются за счёт Центробанка (государства!!!)
Куплю квартиру забитую наликом. 3-4 комнатную. Налик с супермаркетов не предлагать!
8.05.2019 09:21
- гость -
У государства нет денег, всё что у него есть вытащено из карманов граждан.
у чиновников и олигархов погребли бы в карманах - в плюсе и бюджет и страна и граждане будут очень довольны!!!
ну чо вы скулите, Африке (да и не ттолько) простили десятки миллиарды долларов долга, а тут какие то крохи (8 млрд.). Шутка (в каждой шутке только доля шутки)
Два года в убытке, а показатели рентабельности растут
Почему руководство работающее так плохо не поменяли?