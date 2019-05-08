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Самбурская со скандалом покинула свой театр и призвала всех сдавать билеты

, ИА "Амител"
"Это свинство", – написала Самбурская, заявив, что теперь она не желает "заходить в стены театра"
Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа / Фото: avto.goodfon.ru

Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа / Фото: avto.goodfon.ru

Актриса театра и кино Настасья Самбурская сообщила в своем Instagram, что со скандалом покинула Московский драматический театр на Малой Бронной, отказавшись дорабатывать сезон.

По словам Самбурской, она заранее оповестила руководство театра о намерении покинуть труппу. Однако, как написала актриса, режиссер Антон Яковлев, не уведомив ее лично, решил вывести ее из состава раньше времени, не дав доиграть сезон.

"Руководство тоже не влияет на его самодурство, заходить в стены Театра после такого неуважительно отношения в мою сторону я больше не желаю. Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте, пожалуйста, билеты. Это свинство, я провела там 10 лет, пришел приглашенный режиссер и начал вести себя как боженька. Простите, дорогие мои зрители, но попробуйте меня понять. Я туда больше ни ногой", – написала актриса.

Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа. Она играла в пяти спектаклях: "Почтигород", "Формалин", "Кроличья нора", "Салемские ведьмы" и "Макбет".

Известность Самбурская получила в 2011 году, исполняя главную роль студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага" на телеканале ТНТ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

8.05.2019 10:09
Жоржик

Это вообще кто ? Из более-менее известных актрис такой не припомню.

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8.05.2019 10:20
Дядька

Это почти актрисулька

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