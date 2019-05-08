Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.

Демушкина приговорили к двум с половиной годам колонии в апреле 2017 года. Суд признал его виновным в распространении публикаций экстремистского содержания. Наказание он отбывал в колонии во Владимирской области. 20 февраля он вышел досрочно по решению суда в связи с частичной декриминализацией части 1 статьи 282 УК РФ.

"Я стану заместителем по культуре, спорту и экономическому блоку, широкому кругу вопросов. Уже завтра в 10 утра еду на совещание, планируем заняться сносом забора местного олигарха. Друзья смеются, что сразу из зоны на работу пошел", – сказал Демушкин. Он предоставил копию проекта распоряжения, по которому он должен быть назначен. Отмечается, что документ не подписан и без печати.

Согласно проекту распоряжения, Демушкина на пост должен утвердить и.о. главы администрации Барвихи А.Г. Ходырев. Он был назначен исполняющим обязанности главы администрации 6 мая, до этого он занимал пост главного специалиста отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации Барвихи.

Ходырева назначил прежний и.о. главы администрации Константин Гавриков. Между тем сейчас, согласно ЕГРЮЛ, должность главы сельского поселения Барвихинское занимает Герман Потапчук. Эта информация, как сообщает РБК, была подтверждена в начале мая в пресс-службе администрации Одинцовского округа.

"Решение о назначении Потапчука на должность руководителя администрации поселения было принято на внеочередном заседании Совета депутатов. Но в нарушение определения суда, регламента Совета депутатов и п. 10 Устава с.п. Барвихинское было издано распоряжение об увольнении Г.В. Потапчука и назначении на данную должность К. И. Гаврикова", – сообщили в пресс-службе администрации городского округа. "Отметим, что Теняевым С.А. (глава поселения Барвихинское) и Гавриковым К.И. производились неоднократные попытки по захвату здания и кабинетов администрации сельского поселения Барвихинское, начиная с 22 апреля 2019 года", – также заявляли в пресс-службе.