Минобороны опубликовало фронтовые фотографии советских полководцев

Минобороны России перед 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне обнародовало уникальные фронтовые фотографии полководцев в специальном разделе на сайте. Указывается, что фотографии с военачальниками сделаны во время ключевых стратегических операций и известных сражений.
Среди фотографий – неизвестные до этого снимки из семейных альбомов военачальников, в том числе фотографии маршалов Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова и Александра Василевского.
Снимки сопровождаются комментариями, составленными с учетом воспоминаний родственников полководцев.
"Они встретились на фронте и прошли всю войну, вместе окончив ее на Дальнем Востоке. Гвардии старшина, начальник радиостанции Н.Г. Кошелева была награждена медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды", – говорится в подписи к фотографии маршала войск связи Андрея Белова с супругой Ниной Кошелевой.
Ранее Минобороны России опубликовало фотографии полководцев в семейной обстановке, а также снимки, посвященные их участию в праздничных парадах.
Комментарии
патриотизм-последнее прибежище негодяев. Мне очень жаль тех, кто погиб осмысленно защищая свою Родину - СССР. Сегодняшняя власть эксплуатирует их подвиги, стараясь слить воедино героев ВОВ и себя. Не за власть людоедов гибли эти святые люди.