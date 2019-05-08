Около сотни домов на Сицилии выставили на продажу за €1

Власти итальянского города Муссомели на юге Сицилии продают дома по цене в 1 евро, пишут "Известия" со ссылкой на британскую газету The Sun.
В общей сложности на продажу было выставлено 100 заброшенных зданий. В ближайшее время, как ожидается, появятся еще 400 предложений.
Согласно условиям сделки, покупатель должен в течение года отреставрировать купленный объект недвижимости, в противном случае он рискует потерять страховой депозит в размере свыше 7 тысяч евро.
Отмечается, что ремонт обойдется владельцу приблизительно в 313 евро за 1 кв. метр.
Кроме того, покупателю придется заплатить взнос от 3,6 тысячи до 5,8 тысячи евро.
Сообщается, что жители небольших населенных пунктов и деревень в Италии в последнее время все чаще переезжают в крупные города, и местные власти организовывают подобные программы, для того чтобы восстанавливать заброшенные здания.
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