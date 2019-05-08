Очевидцев наезда автомобиля на ребенка в районе ТРЦ "Гулливер" в Барнауле разыскивает полиция, сообщили в городской ГИБДД.
В Госавтоинспекции уточняют, что инцидент случился около 16:00 7 мая, когда неустановленная женщина-водитель, управляя иностранным автомобилем серебристого цвета совершила наезд на 11-летнего мальчика.
После этого водитель покинула место происшествия. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного инцидента, просят позвонить по телефонам: (3852) 393-605, 393-555.
Комментарии
там камер полно, найдут