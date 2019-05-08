Суд оправдал молодого директора школы в Красногорском районе Алтайского края, которого обвиняли в мошенничестве.
Как сообщили в региональном главке МВД России, 32-летнего мужчину, которому инкриминировали хищение бюджетных средств, признали невиновным.
"За оправданным признано право на реабилитацию. Оправдательный приговор вступил в законную силу", – добавляют в полиции.
Ранее в ГУ МВД по региону указывали, что сумма бюджетных средств, о которых шла речь в уголовном деле, составила около 20 тысяч рублей.
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