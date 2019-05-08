Тяжелобольного ребенка прокатили в танке на репетиции парада

В Екатеринбурге военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика, дав ему прокатиться на боевом танке Т-72Б3 и бронемашине "Тигр" по центральной площади города во время генеральной репетиции парада Победы, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что 13-летнего ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией, сопровождали врачи и родители.
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что другие тяжелобольные дети смогут посетить полигон Свердловский. Для этого им выделят специальный автобус, а также их будут сопровождать врачи.
"Это счастье, если мы можем им дать светлое, нужное и правильное", – добавил Лапин.
Сообщается, что мальчик перед поездкой не спал практически всю ночь, поскольку "не верил, что сбудется мечта".
Комментарии
Шапито.... Из дня Памяти погибших сделали шапито.....бедный ребёнок,так нужна ли ему была поездка на танке
вы не внимательно читали. Это была мечта и она исполнилась.
8.05.2019 11:38
- гость -
Ребенок мечтал об этом!
Перестань гадить. Молодцы люди, исполнили мечту парня, причем нормальную мужскую мечту. Был бы он здоров, думаю скорее всего и служить бы сам пошел. А ты скорее всего гасево с белым билетом.
8.05.2019 11:38
- гость -
Думаю, любому мальчишке прокатиться на танке - счастье, а этому мальчику в двойне!!!
А может деньги потраченные на параде Победы, а это не малая сумма (В этом году празднование Дня Победы в Москве обойдется более, чем в 452 млн руб., подсчитал РБК.), потратить на реабилитацию тяжело больных детей, а не катать их на танках
8.05.2019 11:51
- гость -
8.05.2019 11:38
- гость -
Думаю, любому мальчишке прокатиться на танке - счастье, а этому мальчику в двойне!!!
Счастье для него, это ножками пройти
8.05.2019 11:58
- гость -
А я бы лучше их потратил на то, чтобы всепропальщиков на 2 метра вглубь земли закатать.
А я бы лучше их потратил на то, чтобы всепропальщиков на 2 метра вглубь земли закатать.
Но ты не сможешь этого сделать, потому что у тебя нету ножек.
8.05.2019 12:00 К сожалению это заболевание не знают как лечить даже в теории, есть лишь несколько предположений. Можно лишь улучшить качество жизни - впрочем, это также весьма необходимо.
05.2019 12:11
- гость -
А я бы лучше их потратил на то, чтобы всепропальщиков на 2 метра вглубь земли закатать.
Но ты не сможешь этого сделать, потому что у тебя нету ножек.
И ручек, но самое главное в черепной коробке тоже пусто
Товарищи, зачем грубить и выказывать агрессию друг другу? У каждого свое мнение по данной теме.