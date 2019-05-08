Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о судьбе оставшихся на территории полуострова истребителей МиГ-29 ВВС Украины, которые находятся на авиабазе Бельбек в Крыму, сообщает РИА "Новости".

Белик отметил, что около 10 истребителей безвозвратно потеряны как боевые единицы, поскольку уже пять лет не обслуживаются.

"Украинские самолеты стоят на площадках возле моря, им пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели", – сказал Белик, подчеркнув, что на сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем отремонтировать.

Также он отметил, что российские военнослужащие лишь охраняют и обеспечивают пожаробезопасность украинской военной техники. Он также полностью исключил возможность использования техники в качестве доноров для ремонта российских истребителей.

"В принципе невозможно взять комплектующие с машины на свалке и поставить их на современный лимузин", – сказал он, заявив, что российские пилоты используют современную военную технику, которая постоянно обслуживается.

Ранее сообщалось о готовности передать Киеву технику, которую украинские военные оставили в Крыму, однако Украина отказалась от данного предложения.