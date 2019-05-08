Опубликованы архивные документы о первом советском антибиотике

"Известия" впервые публикуют архивные документы, связанные с созданием и производством одного из первых советских антибиотиков – грамицидина С, который сыграл огромную роль в спасении многих тысяч жизней на фронтах Великой Отечественной войны.

В 1942 году микробиологи Георгий Гаузе и Мария Бражникова сумели получить отечественный препарат, названный грамицидином С.

"Тысячи солдат Советской армии были спасены и возвращены в строй благодаря грамицидину С. При лечении раненых во время войны обнаружили, что это лекарство подавляет рост стрептококков, стафилококков, пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции", – заявил профессор кафедры фармакологии Института фармации Сеченовского университета Владимир Чубарев.

Препарат оказался настолько эффективен при лечении гнойных инфекций, что уже в 1943 году Наркомздрав РСФСР выпустил распоряжение о его массовом производстве и поставках на фронт.

Лекарство на основе полученного вещества сразу же стало применяться в военной медицине. У ученых не было никакой возможности проводить какие-либо обязательные сегодня доклинические или клинические испытания, каждый день в военные госпитали попадали тысячи раненых советских солдат, и помощь им нужна была незамедлительно.

"Важным отличием грамицидина С от других антибиотиков оказалось то, что к нему практически не развивается устойчивость патогенных микроорганизмов. Существенным недостатком лекарства была его высокая токсичность, поэтому он мог применяться только наружно. Его наносили на тело раненых в виде пасты", – пояснила сотрудница НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе Ольга Ефременкова.

Грамицидин С был передан союзникам антигитлеровской коалиции в 1944 году, а его изучением занималась Маргарет Тэтчер во время защиты диссертации по химии.

26 июня 1946 года Марии Бражниковой, Георгию Гаузе и директору Института малярии и медицинской паразитологии Петру Сергиеву была присуждена Сталинская премия третьей степени.