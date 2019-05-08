Названы причины роста цен на хлеб в России

Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева заявила, что главной причиной роста цен на хлеб в стране стало подорожание пшеницы и муки, сообщает РИА "Новости".
Нагайцева отметила, что основания для роста цен сложились еще в конце лета – осенью 2018 года.
"Руспродсоюз" уже тогда говорил о сложившейся необходимости корректировки прейскурантов, но, ввиду длительности процедур согласования изменения цен, многие производители были вынуждены отыгрывать поднятие сырьевой себестоимости в 2019 году", – рассказала Нагайцева.
Также она напомнила, что текущий год ознаменован ростом НДС, что также отразилось на стоимости хлебобулочных изделий.
По данным Росстата, в апреле хлеб и хлебобулочные изделия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 8,2%.
В Российской гильдии пекарей и кондитеров предупредили, что хлеб из муки первого и второго сортов по итогам 2019 года может подорожать на 5-6%. Резкого скачка не ожидается, цены будут увеличиваться постепенно.
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