Привязку штрафов за нарушение ПДД к доходу водителей оценили в Госдуме

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что считает нереализуемой идею привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автомобилиста, сообщает РИА "Новости".
"У нас, к сожалению, в отличие от многих других стран, большое количество людей, в том числе автовладельцев, получают зарплату "в конвертах", поэтому если мы будем исходить из уровня заработной платы, то можем оказаться в такой ситуации, которую достаточно часто видим в СМИ: украден Porsche Cayenne или Mercedes у безработного москвича. Тогда не брать штраф вообще? Совершенно необоснованное предложение", – пояснил депутат.
Помимо привязки штрафа к размеру дохода нарушителя также было предложено рассчитывать размер штрафа исходя из стоимости транспортного средства. Однако и это предложение Лысаков назвал необоснованным.
Депутат отметил, что машина, к примеру, может быть взята в аренду или принадлежать юридическому лицу.
Ранее соответствующие предложения в эфире радиостанции "Говорит Москва" озвучил замглавы Центра организации движения Москвы Александр Евсин.
Комментарии
Опять лохастым повезло с Нами!
зачем к зарплате? Да к рыночной стоимости "корыта" привязать и все дела. Уж у "корыта" то рыночная цена определяется весьма точно.
Лучше привязать к рыночной цене автомобиля, а то у многих безработных и без официальных доходов Гелики, Бэхи и Ягуары есть
"Депутат отметил, что машина, к примеру, может быть взята в аренду или принадлежать юридическому лицу."
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Ну и что? Берёшь в аренду Бентли и ещё и нарушаешь на нём ПДД, значит лишнее бабло есть.
очередной выпук для ИБД
Ставишь бентли в гараж, берешь жигу, и едешь как хочешь - штрафы копеечные. Погонял, отвел душу, и обратно на бентли, комфортно и не спеша передвигаться в потоке.
Да не когда не привяжут штрафы к доходам автомобилиста! Такие деньги в бюджет поступают не малые, а тут взять и оказаться от половины доходов от штрафов..., а может и больше...
Депутат отметил, что машина, к примеру, может быть взята в аренду или принадлежать юридическому лицу.
Смешная отмазка, это так трудно установить? Если это так, бери обычный штраф, если не так - бери с привязкой к авто. Подставился Лысаков, гоняет поди на дорой тачке и нарушает, потом платит копеечные штрафы. И подставился и власть подставил по низкому интеллекту