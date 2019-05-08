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Привязку штрафов за нарушение ПДД к доходу водителей оценили в Госдуме

, ИА "Амител"
Также было предложено рассчитывать размер штрафа исходя из стоимости транспортного средства
Депутат Лысаков отметил, что машина, к примеру, может быть взята в аренду / Фото: phototass4.cdnvideo.ru

Депутат Лысаков отметил, что машина, к примеру, может быть взята в аренду / Фото: phototass4.cdnvideo.ru

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что считает нереализуемой идею привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автомобилиста, сообщает РИА "Новости".

"У нас, к сожалению, в отличие от многих других стран, большое количество людей, в том числе автовладельцев, получают зарплату "в конвертах", поэтому если мы будем исходить из уровня заработной платы, то можем оказаться в такой ситуации, которую достаточно часто видим в СМИ: украден Porsche Cayenne или Mercedes у безработного москвича. Тогда не брать штраф вообще? Совершенно необоснованное предложение", – пояснил депутат.

Помимо привязки штрафа к размеру дохода нарушителя также было предложено рассчитывать размер штрафа исходя из стоимости транспортного средства. Однако и это предложение Лысаков назвал необоснованным.

Депутат отметил, что машина, к примеру, может быть взята в аренду или принадлежать юридическому лицу.

Ранее соответствующие предложения в эфире радиостанции "Говорит Москва" озвучил замглавы Центра организации движения Москвы Александр Евсин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

8.05.2019 13:59
- гость -

Опять лохастым повезло с Нами!

0  0
8.05.2019 14:03
- гость -

зачем к зарплате? Да к рыночной стоимости "корыта" привязать и все дела. Уж у "корыта" то рыночная цена определяется весьма точно.

0  0
8.05.2019 14:09
гость

Лучше привязать к рыночной цене автомобиля, а то у многих безработных и без официальных доходов Гелики, Бэхи и Ягуары есть

0  0
8.05.2019 14:11
Павсекакий

"Депутат отметил, что машина, к примеру, может быть взята в аренду или принадлежать юридическому лицу."
------
Ну и что? Берёшь в аренду Бентли и ещё и нарушаешь на нём ПДД, значит лишнее бабло есть.

0  0
8.05.2019 14:27
- гость -

очередной выпук для ИБД

0  0
8.05.2019 15:04
Журналист

Ставишь бентли в гараж, берешь жигу, и едешь как хочешь - штрафы копеечные. Погонял, отвел душу, и обратно на бентли, комфортно и не спеша передвигаться в потоке.

0  0
8.05.2019 15:15
Денис Денисов

Да не когда не привяжут штрафы к доходам автомобилиста! Такие деньги в бюджет поступают не малые, а тут взять и оказаться от половины доходов от штрафов..., а может и больше...

0  0
8.05.2019 15:23
гость

Депутат отметил, что машина, к примеру, может быть взята в аренду или принадлежать юридическому лицу.

Смешная отмазка, это так трудно установить? Если это так, бери обычный штраф, если не так - бери с привязкой к авто. Подставился Лысаков, гоняет поди на дорой тачке и нарушает, потом платит копеечные штрафы. И подставился и власть подставил по низкому интеллекту

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