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Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в "уничтожении" Ленинграда

, ИА "Амител"
Он отметил, что писательница могла бы не существовать, либо новый год у нее начинался в день рождения Гитлера
Зюганов назвал омерзительными высказывания Чижовой о блокаде Ленинграда / Фото: krimchel.ru

Зюганов назвал омерзительными высказывания Чижовой о блокаде Ленинграда / Фото: krimchel.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что слова о том, что Иосиф Сталин способствовал блокаде Ленинграда, в преддверии Дня Победы можно расценивать только как "откровенную провокацию", сообщает РИА "Новости".

В понедельник в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung была опубликована статья писательницы Елены Чижовой, в которой она утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград и поэтому способствовал планам Гитлера уничтожить город. Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Для доставки продовольствия был только один путь – Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера. По разным данным, за годы блокады погибли от 400 тысяч до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе указывалось число 632 тысячи человек. При этом жертвами бомбежек и артобстрелов стали только 3% из них, остальные умерли от голода и болезней.

"Не будь Дня Победы, эта писательница и все остальные либо не существовали, либо новый год начинался у них в день рождения Гитлера. Поэтому такого рода высказывания не просто кощунственные, они циничные и омерзительные с любой точки зрения", – заявил Зюганов.

Он подчеркнул, что принятое Сталиным решение отодвинуть советскую границу на 200-300 километров, подписав пакт Молотова – Риббентропа, было полностью продуманным, обоснованным и стратегически верным.

Также Зюганов отметил, что немецкие войска в первый месяц войны наступали со скоростью в среднем 35 километров в сутки.

"Если бы фашисты начинали войну с эстонской границы, до Ленинграда всего 140 километров. Они через неделю были бы у стен Ленинграда. Они пришли бы в Москву намного раньше", – отметил Зюганов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

8.05.2019 14:35
АБОРИГЕН

Да что там Ленинград, он всю страну вверг в чудовищную катастрофу, поставив её на грань существования.

0  0
8.05.2019 15:01
- гость -

Сталин на пару с Гитлером уничтожал жителей Ленинграда...
Не удивлюсь,если скоро перейдём на обсуждение мнений обитателей дурдома.А пока обсуждаем шизофреничку на свободе...

0  0
8.05.2019 15:01
- гость -

8.05.2019 14:35
АБОРИГЕН

Кеша, а японцы сдались после атомных бомбардировок, да?

0  0
8.05.2019 15:11
- гость -

Т.е. ты заодно с этой "русской" пейсательницей? Еврейка, муж которой ярый деятель "межлиса татарского народа", лауреат английских премий и премий ЮКОСА. Чего еще можно ждать от антирусской русскоговорящей бумагомараки. Она в одном ряду с Гозманом, Ириной Чубайс, Макаревичем, Ахеджаковой и остальными "истинно русскими интеллигентами".

0  0
8.05.2019 15:13
- гость -

"Да что там Ленинград, он всю страну вверг в чудовищную катастрофу, поставив её на грань существования."
мне интересно как вам хватает наглости писать подобную ложь.

0  0
8.05.2019 15:15
Foxie

Пиар на костях, Бог ей судья.

0  0
8.05.2019 15:29
- гость -

Разве можно называться писательницей, если историю своей страны не знаешь и хочешь видеть в извращенной форме. Благодатная почва для западной пропаганды такие пейсушницы без мозгов.

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