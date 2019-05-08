Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что слова о том, что Иосиф Сталин способствовал блокаде Ленинграда, в преддверии Дня Победы можно расценивать только как "откровенную провокацию", сообщает РИА "Новости".

В понедельник в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung была опубликована статья писательницы Елены Чижовой, в которой она утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград и поэтому способствовал планам Гитлера уничтожить город. Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Для доставки продовольствия был только один путь – Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера. По разным данным, за годы блокады погибли от 400 тысяч до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе указывалось число 632 тысячи человек. При этом жертвами бомбежек и артобстрелов стали только 3% из них, остальные умерли от голода и болезней.

"Не будь Дня Победы, эта писательница и все остальные либо не существовали, либо новый год начинался у них в день рождения Гитлера. Поэтому такого рода высказывания не просто кощунственные, они циничные и омерзительные с любой точки зрения", – заявил Зюганов.

Он подчеркнул, что принятое Сталиным решение отодвинуть советскую границу на 200-300 километров, подписав пакт Молотова – Риббентропа, было полностью продуманным, обоснованным и стратегически верным.

Также Зюганов отметил, что немецкие войска в первый месяц войны наступали со скоростью в среднем 35 километров в сутки.

"Если бы фашисты начинали войну с эстонской границы, до Ленинграда всего 140 километров. Они через неделю были бы у стен Ленинграда. Они пришли бы в Москву намного раньше", – отметил Зюганов.