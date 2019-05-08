Психологическую помощь родителям предложили включить в перечень услуг

Министерство просвещения предложило расширить перечень общественно полезных услуг, дополнив его психолого-педагогической, методической и консультативной помощью родителям или законным представителям детей, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечает разработчик, инициатива позволит ввести дополнительные механизмы обеспечения гарантии реализации права родителей на получение бесплатной методической, психолого-педагогической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры.
"В Российской Федерации созданы и действуют центры, оказывающие подобные виды помощи родителям (законным представителям). Вместе с тем они не имеют права на получение статуса исполнителя общественно полезной услуги, поскольку услуга не включена в перечень. Отсутствие данного статуса является серьезным препятствием развития данного направления деятельности некоммерческих организаций", – говорится в пояснительной записке.
Перечень общественно полезных услуг утвержден постановлением правительства России. В него входят предоставление социального обслуживания в разных формах, участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содействие трудоустройству граждан и психологическая поддержка безработных и не только.
Ведомство предлагает дополнить десятый пункт списка, касающийся оказания помощи семье в воспитании детей. Отмечается, что предоставление указанных видов помощи родителям направлено на реализацию интересов ребенка, повышение качества его образования, на развитие человеческого капитала страны.
Комментарии
да вы сначала разберитесь с школьными психологами! это вообще что за каста работяг такая? сын 7 класс заканчивает у нее не было ни дня для него свободного по записи все занято, и кого не спросишь никто не был у него по причине что тот занят, а з\п получает