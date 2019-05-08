Рекомендации для учителей по ведению соцсетей могут появиться в России

Минпросвещения вместе с экспертами прорабатывает вопрос о подготовке рекомендаций для педагогов по ведению социальных сетей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ответ главы ведомства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Ранее учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова оказалась в центре скандала из-за фото в купальнике со спортивного мероприятия, размещенном в соцсетях. Снимок возмутил некоторых родителей, в итоге педагог была вынуждена уволиться, несмотря на поддержку других учителей, родителей учеников и СМИ. К примеру, учителя со всей России устроили в поддержку флешмоб, публикуя фото в купальниках с хештегом #УчителяТожеЛюди.

Васильева отметила, что на фоне широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога имеет особую значимость.

"В связи с этим в настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года", — говорится в ответе Васильевой.

Свищев ранее предложил Васильевой разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях и ввести соответствующие пункты в Кодекс профессиональной этики.

"Надеюсь, что к началу нового учебного года рекомендации для педагогов по безопасному ведению соцсетей будут действительно разработаны, что впоследствии исключит ситуации, подобные той, в которой оказалась учительница из Барнаула. Буду следить за этой темой", — рассказал депутат, комментируя ответ Минпросвещения.