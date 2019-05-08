Шашлычный набор подорожал в России за год на 16%

Россияне в майские праздники должны были потратить минимум 970 рублей, чтобы приготовить шашлык, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование аналитиков крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Компания проанализировала траты россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Оказалось, что траты выше на 16%, чем годом ранее.
Отмечается, что в минимальный шашлычный набор входят порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг.
Так, средний чек покупки порции шашлыка составил 320 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. Мангалы за год подорожали на 19% – до 420 рублей, а шампуры прибавили в стоимости 9% – до 145 рублей. Стоимость средства для розжига выросла на 35% – до 85 рублей.
По данным аналитиков, в топ регионов-лидеров по затратам на шашлыки вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, а также Татарстан.
Комментарии
должны были потратить минимум 970 рублей
мы вот нисколько не потратили
просто денег нет
тысяча.. это 2 дня работы что бы сожрать за 10 минут
и + штраф еще
на даче стоит стационарный мангал+дрова+газета
совсем расточительно каждый раз брать новый одноразовый мангал/угли/вонючий розжиг, или нет?
-гость- 15:41
дача, 1 сотка 1 тысяча рублей в этом году + свет
+дачу надо ещё на какие-то шишы купить! Или от успешной тёщи досталась?