Компания ООО "Майами-Импорт" уже в очередной раз стало победителем тендера по подготовке к купальному сезону пляжа в Барнауле на острове Помазкин. Официальное открытие купального сезона в Барнауле в 2019 году намечено на 10 июня. К этому времени место отдыха должно быть готовым принимать жителей города, желающих освежиться после работы в душных офисах.

Самая главная особенность этого года – увеличение затрат на содержание пляжа в два раза. В прошлом году конкурс также выиграла компания "Майами-Импорт", чей основной профиль – оптовая торговля одеждой и обувью. Стоимость работ тогда составила 380 тысяч рублей, а теперь – 770 тысяч рублей.

При этом перечень работ, требуемый от исполнителя, принципиально не изменился. Основные приготовления необходимо будет выполнить к началу июня. Срок действия контракта, когда он будет заключен, рассчитан до 31 августа.

Отметим, что "Майами-Импорт" выиграл еще один аукцион, связанный с подготовкой к сезону муниципального пляжа. Речь идет о выполнении по восстановлению водозабора на острове Помазкин. На эти работы уйдет 81,8 тысячи рублей.

Традиционно в этом году в Барнауле будет два пляжа – "Водный мир" (Правобережный тракт, 39) и на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10). Известно, что комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи организует перевозку населения до мест отдыха.

Пока неизвестно, когда в столице Алтайского края заработают несколько пляжей и открытых бассейнов. Прежде всего, речь идет о бассейне "Обь", Парке спорта Алексея Смертина и пляже в парке-отеле "Солнечном". По традиции, они также открывают двери для посетителей в начале июня.