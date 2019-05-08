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"Газпромнефть" объяснила ситуацию с неисправным счетчиком на АЗС в Барнауле

, ИА "Амител"
В компании заверили, что в данный момент неисправность топливораздаточного крана устранена
Колонка работает в штатном режиме / Фото: vk.com/incident22

Колонка работает в штатном режиме / Фото: vk.com/incident22

Ситуацию с неисправным топливораздаточным краном и счетчиком на АЗС по проспекту Космонавтов в Барнауле объяснили в "Газпромнефти".

Накануне в социальных сетях сообщалось, что на заправке данной сети счетчик крутился в то время, как бензин не поступал в бак автомобиля.

Порталу Amic.ru сеть АЗС "Газпромнефть" предоставила официальный комментарий относительно случившегося.

"Инцидент произошел 06.05.2019 на АЗС №210 по адресу ул. Космонавтов, 18а. В процессе заправки автомобиля была выявлена неисправность топливораздаточного крана (ТРК). Персонал АЗС принес клиенту извинения, вернул деньги за заправку, перекрыл ТРК, вызвал технические службы. На данный момент неисправность устранена, топливораздаточная колонка работает в штатном режиме", – уточнили в компании.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.05.2019 11:18
- гость -

Отчасти поэтому на ГПН мужички-заправщики? Чтобюы клиент не стоял у колонки и не подсматривал?

P.S. В непустой бак емкостью 45 л, при еще НЕмигающей лампочке и остаточной емкости в 20-30% (2-3 деления из 10), стабильно вливают по 40-43 литра.

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8.05.2019 11:22
- гость -

В непустой бак емкостью 45 л, при еще НЕмигающей лампочке и остаточной емкости в 20-30% (2-3 деления из 10), стабильно вливают по 40-43 литра.

а у вас с головой все хорошо? вас стабильно кидают, но вы продолжаете нести им свои деньги.

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8.05.2019 11:26
11:18

Да мне пофиг. И тратить время жалко.
На бензин уходит около 1% дохода, нечувствительно.
Качество бензина важнее. Вроде как на ГПН меньше нареканий по качеству, чем у других.
Ну или я так себе внушил.

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8.05.2019 11:31
- гость -


8.05.2019 11:26
11:18


качество тоже самое.
а вы "дарите" хапугам с каждой заправки примерно по 500 рублей. лучше бы мне их дарили, а я бы вам СПАСИБО ОГРОМНОЕ говорила. или на благотворительность пустили.

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8.05.2019 11:49
- гость -

P.S. В непустой бак емкостью 45 л, при еще НЕмигающей лампочке и остаточной емкости в 20-30% (2-3 деления из 10), стабильно вливают по 40-43 литра.

Кто вам сказал что вас обманывают? Ёмкость вашего бака указана в паспорте на тс, так вот там не учитывается объем залива под горлышко, до отсечки пистолетом.
Посмотрите на ютубе "Главная дорога" как автозаправки обманывают, и поёмёте что вы сами себе напридумывали по поводу вместимости вашего бака.

0  0
8.05.2019 12:04
- гость -

а вы "дарите" хапугам с каждой заправки примерно по 500 рублей. лучше бы мне их дарили, а я бы вам СПАСИБО ОГРОМНОЕ говорила. или на благотворительность пустили.

А губа не треснет?

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