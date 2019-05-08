Группа туристов из Новосибирска попала под лавину в Республике Алтай. В результате трагедии погибли семь человек, сообщил источник в правительстве региона. Лавина настигла группу недалеко от вершины Металлурга. Сейчас на место трагедии выдвинулись спасатели.

Известно, что лавина сошла 6 мая рядом с Южно-Чуйским хребтом. В тот момент на склоне находилась группа новосибирских туристов. Семеро из них выбраться из-под лавины не смогли и скончались.

Как пишет НГС со ссылкой на родственников пострадавших, в результате ЧП выжило две девушки. Лавина сошла на туристов, когда те двигались по склону горы Металлург. Высота горы — 3933 метра. Известно, что группа туристов шла по маршруту 4 категории сложности. Чтобы отправиться в такое путешествие, нужно иметь серьёзный опыт и снаряжение.

По данным издания под лавиной погибли руководитель группы Николай Симонов, а также туристы Игорь Блинов, Юлия Воробьёва, Сергей Науменко, Валерия Одаренко, Иван Фоканов, Дмитрий Шарифулин. Группа попала под лавину ещё 6 мая в 11 часов. Два дня выжившие девушки пытались выйти навстречу другой группе.

"Сейчас уже в готовности 8 человек спасателей. Они в 14 часов будут вылетать на вертолёте из Горно-Алтайска в Кош-Агач, чтобы проводить поисковые работы. Группа была зарегистрирована у нас, номер 37", — рассказали в МЧС России по Республике Алтай.