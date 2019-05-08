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Гарантии в десятки миллионов рублей: предприятия края получат поддержку развития

, ИА "Амител"
При поддержке Алтайского фонда МСП предприятия региона привлекают кредиты на льготных условиях

На очередном заседании Совета некоммерческой организации "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства", состоявшемся 7 мая 2019 года в региональном министерстве экономического развития под председательством министра экономического развития Алтайского края Павла Дитятева, принят ряд решений по предоставлению поручительств региональной гарантийной организации для предприятий малого и среднего бизнеса. Речь идет о предприятиях, привлекающих кредитные средства в рамках федеральных льготных программ кредитования.

Гарантии Алтайского фонда МСП на сумму 40 500 000 рублей позволят двум производственным предприятиям региона привлечь льготные кредиты в размере 78 000 000 рублей.

В частности поддержана заявка ООО "Горизонт", более 10 лет осуществляющего деятельность в сфере растениеводства в с. Разумовка Родинского района.            

Предприятие выращивает подсолнечник немасленичного типа, а также продовольственную пшеницу, используемую для производства пищевых продуктов (хлопьев, каш, мюсли). При поддержке Алтайского фонда МСП хозяйство финансирует посевную кампанию в рамках кредитной линии, открытой  ПАО "Сбербанк" по программе льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей по ставке 4,5% годовых (постановление правительства РФ №1528 от 29.12.2016 г.). Кредитные средства ООО "Горизонт" направит на оплату расходов, связанных с весенне-полевыми работами: приобретение семян, средств защиты растений, удобрений, закуп ГСМ, оплату запасных частей и ремонтных работ техники и оборудования.

Справка

За четыре месяца текущего года девять региональных предприятий уже воспользовались гарантийной поддержкой Алтайского фонда МСП в размере 67 100 000 рублей, получив для развития бизнеса кредитов на сумму 152 000 000 рублей. Треть сделок профинансирована банками под гарантии фонда в рамках федеральных программ кредитования по фиксированным ставкам от 3% до 9,6% годовых.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 83 22
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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