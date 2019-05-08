Людей вывели из здания ТЦ "Малина" / Фото: Александра Черданцева
Очередная волна ложного минирования прокатилась по Барнаулу в среду, 8 мая. Об эвакуации людей из нескольких торговых центров порталу Amic.ru сообщили наши читатели.
По данным редакции, механизм действий злоумышленников остается прежним – на электронную почту торговых центров приходят письма, в которых сообщается о якобы заложенных взрывных устройствах.
Посетителей и персонал эвакуирован из таких ТЦ, как "Малина", "Гулливер", "Балтик Стрит".
К зданиям, куда поступили сообщения о минировании, прибыли экстренные службы.
Напомним, что с начала года Барнаул, а также другие города Алтайского края уже неоднократно подвергались "атакам" злоумышленников, сообщавших о готовящихся взрывах.
Комментарии
Аж глаз закровоточил
Хохлы резвятся...
механизм действий злоумышленников остается прежним – на электронную почту торговых центров приходят письма
Переписку Клинтов взломать у хакеров ума хватило, а тут все сложнее